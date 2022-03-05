حملة المقاطعة تتصاعد.. بيوت أزياء فرنسية شهيرة تغلق فروعها في روسيا

انضمت كبرى بيوت الأزياء الفرنسية لحملة مقاطعة روسيا، إذ أعلنت عدد منها عن عزمها تعليق مبيعاتها في روسيا في ظل الحرب مع أوكرانيا، وإغلاق متاجرهم مؤقتا في روسيا.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، فإنه من بين الشركات المقاطعة LVMH و Hermes و Kering و Chanel، إذ قرروا إغلاق متاجرهم مؤقتًا في روسيا، وذلك عقب دعوات من المتاجر الأوكرانية للتوقف في أعقاب غزو البلاد.

كان صانع حقائب بيركين باهظة الثمن هيرميس ومالك كارتييه السويسري ريتشمونت من بين أوائل الشركات التي أعلنت أنها ستوقف نشاطها التجاري في روسيا.

وستغلق "إل في إم إتش" ، التي تمتلك علامات تجارية مثل كريستيان ديور وجيفنشي وبولجاري وغيرها ، 124 متجراً لها في روسيا بدءا من يوم الأحد.

وأعلنت شانيل، في بيان على موقع لينكد إن:"نظرًا لمخاوفنا المتزايدة بشأن الوضع الحالي، وعدم التأكد من موعد تحسن الوضع وتعقيد العمل ، قررت شانيل إيقاف أعمالها مؤقتًا في روسيا".

وتمتلك شركة "كيرنج" ، التي تضم "جوتشي" و "سانت لورين"، متجرين في روسيا يعمل بهم 180 موظفًا، وقالت الشركة الفرنسية إن قرارها جاء بسبب المخاوف المتزايدة بشأن الوضع الحالي في أوروبا.

"الإنسانية قبل الكسب النقدي" كان هذا رأي مسؤول تنفيذي في متجر أوكراني، وأشار ماروسيا كوفال، مدير التسويق في تسوم كييف ، إلى أن بعض الشركات تعهدت بتقديم المساعدة ، لكنها لم تعلق على ما إذا كانت ستتوقف عن بيع منتجاتها في روسيا.

كما كتبت العديد من الشركات التجارية الأوكرانية في بيانات لها: "دعمك على مواقع التواصل الإجتماعي فقط لن يوقف الحرب"، فيما أعلنت عدد من الشركات عن خططها للانسحاب من روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

لم يقل جورجيو أرماني ما إذا كان يخطط لوقف المبيعات في روسيا ، لكنه بلغ فريقه بعدم تشغيل أي موسيقى في عرض الأزياء الأخير في باريس للتعبير عن عدم الاحتفال.

تأتي حملات مقاطعة دور الأزياء الشهيرة، بينما يتصدر الأثرياء الروس قوائم العالم في استهلاك السلع مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.