قاتل صامت جديد.. كيف تستخدم روسيا الحرب السيبرانية ضد أوكرانيا؟

دخلت الحرب الروسية الأوكرانية يومها العاشر، وسط تقدم لقوات الجيش الروسي على جميع المحاور ودخول عدد من المدن الأوكرانية، في ظل استهداف الجيش الروسي لأماكن البنية التحتية للجيش الأوكراني، مستخدما أحدث الأسلحة والتكنولوجيات الحربية من الجانب الروسي، وعلى الجانب الآخر تستخدم أوكرانيا مزيجا مختلفا من الأسلحة الروسية والسوفيتية القديمة مع الأسلحة الغربية التي تم تزويدها بها من خلال دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

سلاح الحرب السيبرانية

ولكن هناك سلاحا يفرض نفسه على الساحة الدولية ويتم الاعتماد عليه في شل حركة الخصم بدون إطلاق رصاصة واحدة، وهو سلاح الهجمات الالكترونية التي يطلقها أشخاص يعرفون بالقراصنة، وفي الحرب الروسية الأوكرانية يتواجد سلاح الهجمات الإلكترونية بقوة حيث استخدمه الطرفان قبل اندلاع الحرب بينهما كتمهيد للحرب الحقيقية التي تحدث الآن.

الحرب السيبرانية

وقبل اندلاع الحرب بشكل رسمي في يوم ٢٤ فبراير الماضي، حدثت كثير من المناوشات الإلكترونية بين روسيا وأوكرانيا، تزايدت وتيرتها مع تصاعد الأحداث على الأرض، حيث اخترق قراصنة روس مواقع تابعة للحكومة الأوكرانية ووسائل إعلام أوكرانية، وهو ما قابله عمليات اختراق لمواقع حكومية روسية منها موقع وزارة الخارجية الروسية لم يعرف من يقف وراءها.

وفي نفس اليوم، تعرض الموقع الرسمي لرئيس روسيا فلاديمير بوتين لهجمات سيبرانية، وتشير التقارير إلى أن مواقع حكومية أخرى، كموقع البرلمان الروسي، تعرضت لحملة اختراق وتم فصلها كلي عن الإنترنت، وقالت العديد من المصادر إن موقع الكرملين وكذلك الموقع الإلكتروني لمجلس الأمن الروسي انهارا نتيجة هجمات إلكترونية، مضيفة أن الهجمات يمكن أن تكون مرتبطة بالنشاط الأمريكي فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا.

تفوق روسيا في الحرب الإلكترونية

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أشرف عطية خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الحرب السيبرانية تستهدف كل المواقع العسكرية بهدف تعطيلها أو اختراقها والحصول على معلومات من هذه المواقع، موضحا أن الحرب السيبرانية حاليا لا تشمل روسيا وأوكرانيا فقط، وإنما تشابكت فيها كل الأطراف ذات الصلة بالصراع من الاتحاد الأوروبي.

الحرب السيبرانية

وأضاف عطية خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن روسيا متقدمة جدا في مجال الحرب السيبرانية، ولديها تفوق في حماية نفسها، وشن هجمات على المواقع العسكرية الأوكرانية وتحييدها بدون إطلاق رصاصة واحدة، موضحا أن الحروب السيبرانية تستهدف بشكل رئيسي، معرفة المعلومات واختراق الأجهزة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أو تعتمد على أنظمة الكترونية متقدمة.

الحرب السيبرانية والالكترونية

وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات، أن الحروب السيبرانية، ذات شق معلوماتي، وتستهدف المعلومات بشكل رئيسي إلى جانب تعطيل شبكات الدفاع عن العمل والتحكم في أوامر إطلاق الصواريخ أو تشغيل المعدات العسكرية، أما الإلكتروني كأن يتم عمل مسحة أشعة لمعرفة المعلومات عن المواقع العسكرية ولكن لا يتم التدخل في أوامر إطلاق الصواريخ أو تعطيل منظوماتها.