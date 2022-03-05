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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تشبه حورية البحر.. مايا دياب تتألق بـ إطلالة جذابة علي البحر

مايا دياب
مايا دياب

نشرت الفنانة مايا دياب صورًا جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة جذابة.

ارتدت مايا دياب في إطلالتها علي البحر، فستانا فضيا لامعا ظهرت وكأنها تشبه حورية البحر، ومن الناحية الجمالية وضعت لمسات جذابة من الميكب المناسب لبشرتها البرونزية، وتركت شعرها المبلول منسدلًا على كتفيها بإطلالتها جذابة.

وأعلنت الفنانة مايا دياب عن استعدادها لطرح أغنية جديدة قريباً، ونشرت فيديو دعائيا قصيرا منها عبر حسابها على تطبيق إنستجرام.

وكشفت مايا دياب في تصريحات إعلامية لها، عن استعدادها لطرح أغنية جديدة في عيد الحب، تتحدث عن الفراق وشوق الأحباب، وهي عمل رومانسي مختلف بحسب وصفها. 

IMG_٢٠٢٢٠٣٠٥_١٧٠٤١٣
IMG_٢٠٢٢٠٣٠٥_١٧٠٤١٣
علي البحر إطلالة جذابة حورية البحر فستان جذاب الفنانة مايا دياب

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