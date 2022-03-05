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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزارة الرياضة : إجراء قرعة دوري مراكز الشباب النسخة التاسعة بالمحافظات تمهيداً لانطلاقه غداً

صدى البلد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة إجراء قرعة منافسات دوري مراكز الشباب النسخة التاسعة بالمحافظات ، تمهيداً لانطلاق الدوري ، غداً الأحد الموافق 6 مارس 2022 ، وتقام مباريات المجموعة الأولي والثانية يومي الأحد والأربعاء ومباريات المجموعة الثالثة والرابعة يومي الأثنين والخميس .


أشار وزير الشباب أن الوزارة حريصة على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دورى مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة و تكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب.

وطالب الوزير الدكتور أشرف صبحي مسئولو اللجنة المنظمة للدوري بالوزارة بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة ، بالتطبيق الكامل لكافة التدابير الاحترازية والوقائية في كافة المحافظات ،مع ضرورة تقديم شهادة تلقي لقاح كورونا لجميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري المشاركين بالدوري، على أن تقوم كل مديرية بالتنسيق مع الوزارة بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا ووفقاً للأكواد المرسلة، وذلك حفاظاً على سلامة اللاعبين وجميع المشاركين في المنافسات والتي تأتي في صدارة أولويات الوزارة.


شهدت قرعة دوري مراكز الشباب النسخة التاسعة بالمحافظات ، اهتماماً ملحوظًا، بحضور لفيف من قيادات الوزارة ومديريات الشباب والرياضة والقيادات التنفيذية والبرلمانية في. بمختلف المحافظات ، بالإضافة إلى مديري الإدارات وممثلي فرق مراكز الشباب المشاركة بالدوري.


وعن نظام المسابقة بالمحافظات، تم تقسيم المحافظة المشاركة بعدد 24 فريق إلي أربع مجموعات (حسب التوزيع الجغرافي) ، يقام بينهم دوري كامل (ذهاب وعودة) ، ويتم ترتيب الفرق تنازلياً من الأول إلي السادس بكل مجموعة ،ويتم تقسيم المحافظة المشاركة بعدد 20 فريق من خلال اللجنة المنظمة للدوري بالوزاةر ويقام بينهم أيضاً دوري كامل (ذهاب وعودة)وترتب تنازلياً حسب الأعداد الفعلية ، عقب الإنتهاء من الدوري بكل محافظة يصعد الأول والثاني من كل مجموعة وصولاً للمباراة النهائية بكل محافظة وتحديد الأول والثاني والثالث والرابع.

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