70 ندوة تربوية وتوعوية لطلاب المدارس خلال أسبوع بالوادي الجديد

قال جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم السبت، إن الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني شهد تنفيذ نحو 70 ندوة توعوية صحية لطلبة المدارس على كافة المستويات التعليمية في الأقسام التعليمية الخمس بالمحافظة بالتنسيق. والتعاون مع قطاع الصحة بالمحافظة.

وأوضح وكيل التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن خطة التثقيف الصحي داخل المنشآت التعليمية بدأت في بداية العام الدراسي وشهدت عدة مواضيع مهمة منها صحة الفم والأسنان – النظافة الشخصية – متحور أوميكرون – التغذية السليمة – صحة المراهقين – الإسعافات الأولية – الثدي. السرطان مؤكدا تنفيذ ندوات في جميع الأقسام التربوية لجميع مراحل التعليم. متنوع (ابتدائي – اعدادي – ثانوي) من قبل مختصين من دائرة التثقيف الصحي “سن المدرسة” في مديرية الصحة بالتعاون مع المسؤول الصحي في قطاع التعليم بالمحافظة “قسم الاتصال السياسي”.

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كما أكد حسن، أن هناك 7 مشاريع شاركت في تأهيل الجمهورية لمسابقة ISEFللعلوم والهندسة، ذلك بالتعاون والتنسيق مع إدارات التطوير التكنولوجي و الموهوبين بالإدارة والمنسق العام للمعرض.

وأضاف أن عددا من الطلاب شاركو في التصفيات وهم: شريف فرحان كامل، وأسامة فرحان كامل من مدرسة الصديق الإعدادية بموط لمشروع “برج الطاقة المتجددة”، وعبدالله أسامة محمد في مدرسة الصديق الإعدادية. بالداخلة بمشروع “السيارة الصديقة للبيئة” والطالبتان فاطمة هشام محمد أحمد ونورهان ماهر يوسف من مدرسة موط الثانوية للبنات في مشروع “وداعا لحوادث الطريق” الفائز الرابع الطالبة أرساني أشرف زكريا بالخارجة. المدرسة الثانوية للبنين بمشروع تكثيف الطاقة الشمسية، والفائز الخامس الطالب يوسف عربي يوسف بالمدرسة الثانوية الصناعية بمط بمشروع “منشأة آمنة للحريق”، والطالب محمد خضر أحمد في ثانوية الجديدة. المدرسة المشتركة في مشروع “طاقة الرياح” و الطالبة سندس سعد عبد السلام بالمدرسة الإعدادية للأسمنت في “تعقيم الكلى” مشروع أيون “.