سر اختيار مسابقة ميس نايل بهذا الاسم.. فيديو

قال سامح عاطف رئيس مهرجان ميس نايل، أنه داخل مجال الموضة والفاشون منذ حوالي 5 أعوام، وتسجيل كل ما يكون عامل في نجاح أي مهرجان.

وتابع رئيس مهرجان ميس نايل في ندوة صدى البلد، أن اسم ميس نايل من وحي النيل لحبه الشديد لمصر والنيل، مشيرا أنه أصر على اختيار اسم بنت النيل وليس ملكة جمال النيل، لأن معايير الاختيار ليست الجمال فقط وإنما بمعايير أخرى مثل الثقافة والتربية.

وأضاف رئيس مهرجان ميس نايل، أن أول موسم للمهرجان كان في عام 2019، وأن موسم 2021 مختلف تماما لأنه عدد المتسابقات كان كبير.

وقال أن الإطلالات في المتسابقة كانت متنوعة من أبرزها التنكري والكاجوال وفساتين الزفاف والسوارية، وخالية تماما من العري.

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