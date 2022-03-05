عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سر اختيار مسابقة ميس نايل بهذا الاسم.. فيديو

صدى البلد

قال سامح عاطف رئيس مهرجان ميس نايل، أنه داخل مجال الموضة والفاشون منذ حوالي 5 أعوام، وتسجيل كل ما يكون عامل في نجاح أي مهرجان.

وتابع رئيس مهرجان ميس نايل في ندوة صدى البلد، أن اسم ميس نايل من وحي النيل لحبه الشديد لمصر والنيل، مشيرا أنه أصر على اختيار اسم بنت النيل وليس ملكة جمال النيل، لأن معايير الاختيار ليست الجمال فقط وإنما بمعايير أخرى مثل الثقافة والتربية.

وأضاف رئيس مهرجان ميس نايل، أن أول موسم للمهرجان كان في عام 2019، وأن موسم 2021 مختلف تماما لأنه عدد المتسابقات كان كبير.

وقال أن الإطلالات في المتسابقة كانت متنوعة من أبرزها التنكري والكاجوال وفساتين الزفاف والسوارية، وخالية تماما من العري.

وإليك الحوار كامل ..

 

ميس نايل مهرجان ميس نايل رئيس مهرجان ميس نايل سامح عاطف بنت النيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد عزاء وجنازة الإعلامي إياد داود

وفاة الفنان والإعلامي الشاب إياد داود

راتب 7 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية لمختلف التخصصات بالمحافظات

تأجيل لقاء بيراميدز.. تعليق خالد الغندور على مطالب الخطيب من اتحاد الكرة

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والمريخ في بدوري أبطال أفريقيا اليوم 5 / 3 / 2022

أوراق شجرة "شبابيك تتساقط"..رحيل الإعلامي الشاب إياد داود بعد ممثل عودة الندلة

تقلبات جوية وسيول متوقعة.. منخفض "السودان" يضرب مصر غدًا .. تفاصيل

التحقق من سلامة قواه العقلية.. 9 أسباب لنقض حكم إعدام سفاح الإسماعيلية

ترشيحاتنا

ضبط كمية من الأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل مهربة بمطار القاهرة |صور

إعلام روسي: استعدادات لنقل مرتزقة سوريين للقتال في أوكرانيا

صندوق النقد: على السلطات المالية دعم الأسر الفقيرة بسبب الحرب على أوكرانيا

مدينة طبية| الصحة: افتتاح معهد ناصر بعد التطوير في يونيو 2022 ..فيديو

وزارة البترول: نجهز ردا رسميا على ادعاءات الشركات الأوروبية بشأن جودة البنزين| فيديو

تلاحم مباريات الأهلي .. موسيماني : حققنا المطلوب بالفوز على المريخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب حذائه .. كيف خسر سعيد الحافي فرصة الاحتراف بالأهلي؟

تأثير الرياح الترابية على الأطفال .. كيف تحمين رضيعك

الجمال والبراءة والسلاح.. نساء وأطفال أوكرانيا يتدربون على القتال بالكلاشنيكوف والمولوتوف.. صور

مكان خاص بالملكة إليزابيث.. أين تم تصوير حلقة صلاح مع إسعاد يونس وكم تقاضى؟

فيديو

لأول مرة في تاريخ مصر.. قاضيات يجلسن على منصة مجلس الدولة | فيديو جراف

بالعودة للماضي.. دنيا سمير غانم تحاول الخروج من أزمتها مع هشام جمال

عايز تشتهر على قفايا.. قصة الفنان هشام المليجي بعد تصدره التريند|فيديو

طرح الوحدات الجاهزة.. الإسكان: 23 ألف مواطن سددوا جدية حجز سكن ودار مصر وجنة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ