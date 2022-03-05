تعرضت لانتقادات ومفيد فوزي وصفني بـ"الثلاجة".. تفاصيل مؤتمر حسين فهمي بالأقصر |صور

أقام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية مؤتمرا صحفيا للنجم الكبير حسين فهمي بحضور رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد وأدار المؤتمر الناقد أحمد شوقي مؤلف كتاب " حسين فهمي " ضمن اصدارات المهرجان.

كما شهد المؤتمر الذي أقيم داخل معبد الأقصر أمام مدخل طريق الكباش حضورا كبيرا من النجوم والصحفيين ووسائل الإعلام، فقد حضر محمود حميدة رئيس شرف المهرجان، والمخرج عمر عبد العزيز ، والدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة ، والفنانات سلوى خطاب وبسمة وسهر الصايغ، وسلوى محمد علي.

حسين فهمي يتحدث عن السينما:

قال النجم الكبير حسين فهمى، إن حال السينما المصرية حاليا يعكس الواقع المصرى، مشيرا إلى أنها أصبحت تمتلك إمكانيات ومعدات هائلة تخدم صناعتها فى الفترة الأخيرة ، ولكن الموضوعات مستهلكة وتحتاج افكارا جديدة وجريئة.

وشكر فهمي ادارة المهرجان علي التكريم وشكر محمود حميدة لانه هو من أبلغه بالتكريم وأكد أن المهرجان فكرته ذكية لربط السينما المصرية بالأفريقية فهو نافذة مهمة جدا.

وأضاف حسين فهمى أن التكنولوجيا الحديثة فى السينما المصرية فى الفترة الأخيرة هائلة ورائعة لكنه يعيبها غياب المواضيع الإنسانية فى المعالجة، موضحا أنه يشاهد أفلاما يابانية ويبكي تأثرا بتناولها رغم انه لا يعرف اللغة اليابانية.

وأوضح "فهمى" لا أعرف السبب بالتحديد لغياب مثل تلك الموضوعات رغم أننا نمتلك فنانين ومخرجين مميزين وذوي إمكانيات كبيرة، لكن يبدو أن البيروقراطية السبب فى تدمير السينما المصرية، رغم ما نمتلكه من استديوهات مبهرة، فضلا عن جودة العاملين فى السينما المصرية، فلا مثيل لهم فى العالم.

حسين فهمي يتحدث عن تكريمه:

وتحدث الفنان حسين فهمى، عن إقامة تكريمه وإقامة المؤتمر الخاص به على طريق الكباش، مؤكدا أنها فكرة مذهلة، خاصة وأن مصر بها أماكن عظيمة، والرحلة فى الأقصر وأسوان مبهرة ومنظر المعابد رهيب".

وتطرق النجم الكبير عن مسيرته الفنية وعلاقته بالسينما المصرية، قائلا: "السينما عندي دراسة، واعتذرت عن أدوار كثيرة لأنني استطيع عمل أدوار مختلفة، ودرست كثيرا وعندما كنت أجسد دورا أحاول فهم الشخصية ودراستها قبل أن أقدمها حتى أعرف طبيعة كل شخصية، حتى أننى حين قدمت فيلم "جري الوحوش" لجأت للطبيب لكي أعرف نوع المرض الذي سأقدمه وتفاصيله .

حسين فهمي وفيلم خلي بالك من زوزو:

كما تحدث النجم حسين فهمى، عن ترشحه لفيلم "خلى بالك من زوزو" خلال المؤتمر الصحفى المقام فى طريق الكباش بمعبد الأقصر، موضحا: "كنت بصور فى لبنان وراجع بليل ومكنش فيه لسه كوبرى أكتوبر كان فى شارع رمسيس قبل بناء كوبرى أكتوبر لقيت أفيش مكتوب عليه خلى بالك من زوزو بس كل حرف بلون واستغربت الاسم أوى و كان فى ساعتها صابون زوزو ومبقتش فاهم ده ايه فيلم ولا ايه وقلت بينى وبين نفسى يا سلام لو فيلم هيبقى لذيذ اوى اشتغل فيه وأكون موجود فى الفيلم".

وتابع حسين فهمى، فى حديثه:" فات ٤ أيام لقيت تليفون بيقولولى: حسين محتاجينك فى فيلم فيه سعاد حسنى قلتلهم عظيم وقالى الفيلم اسمه خلى بالك من زوزو أنا جالى ذهول".

وتابع "فهمى": تعرضت للكثير من الانتقادات خلال مشواري الفني، خاصة بعدما فضلت التمثيل عن الإخراج، مشيرًا إلى أنه تعرض لهجوم كبير في هذا الوقت من الإعلامي مفيد فوزي وأحمد صالح.

وأضاف "فهمي": مفيش حد مكنش بيستلمني، وأنا بروح السينما ألاقى الجمهور بيبقى مبسوط من الفيلم، كان كل يوم مفيد فوزي يكتب : حسين فهمي فنجان قهوة بارد في يوم ساقع"، وتابع: "الأسبوع اللي بعده حسين فهمي ، تلاجة 14 قدم، فا أنا كنت لازم أثبت اني ممثل، وبدأت آخذ جوائز.

حسين فهمي والمهرجانات الفنية:

وفيما يخص رأيه فى المهرجانات الفنية، أكد أنه من الممكن أن يصنع مهرجانا سينمائيا في أي مكان في العالم، بشرط أن نفكر خارج الصندوق، والمهرجان يجب أن يكون فيه شكل، زي مهرجان كوميدي، مهرجان رعب، وواحد صاحبي قالي عايز أعمل مهرجان سينما في الغردقة، قلت له لأ، الغردقة، مينفعش فيها مهرجان سينما، أصل فيه مهرجان في الجونة، فقلت له اعمل مهرجان سباق للمراكب، زي بره".

وأضاف: "لازم نفكر خارج الصندوق، ممكن يبقى في طنطا فيه مهرجان، أو بنها، أو أسيوط، بس مش ضروري أن الأفلام زي بعضها، إحنا لازم نفكر ونعمل مهرجانات، والمهرجانات لازم تكتر، لأن السينما عالم تاني خالص عالم جميل رائع".