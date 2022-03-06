تعتبر شركة فولكس فاجن الالمانية واحدة من عمالقة مصنعي السيارات حول العالم، والتي تقدم نخبة عالية الاداء من الاصدارات المتنوعة مثل فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، وطرازات الهاتشباك على رأسها عائلة جولف الشهيرة، بالاضافة إلى فئة السيدان واطلالة واجن مثل النسخة "باسات".

لقطات تجسسية لـ فولكس فاجن باسات الجديدة .. صور

وتعد السيارة فولكس فاجن باسات واحدة من ابرز اصدارات العلامة التجارية الالمانية، ويبدو ان العدسات التجسسية على موعد جديد لتقديم تلك الايقونة، وذلك اثنائ تأدية الاختبارات بالطرق العامة في جيلها الثاني، وتعتبر هذه اللقطات هي الأولى من نوعها بعد أن ظهرت السيارة في مناسبات سابقة بالكثير من التمويهات.

لقطات تجسسية لـ فولكس فاجن باسات الجديدة .. صور

فولكس فاجن باسات تظهر بدون تمويهات

ترتكز السيارة فولكس فاجن باسات والتي اتخذت اللقب الرمزي B9 على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي انيق، يجمع بين اللون الاسود والفضي مع لمسات مروحية الشكل، بالاضافة إلى مصابيح امامية حادة المظهر واضاءة نهارية على جانبي الصادم الامامي، ولمسات فضية لامعة تزين الواجهة الخاصة بالسيارة.

لقطات تجسسية لـ فولكس فاجن باسات الجديدة .. صور

وتشير بعض التوقعات حصول السيارة على مجموعات نقل الحركة الهجينة الموصولة بالكهرباء، أو من خلال مجموعة من محركات البنزين والديزل بتقينات هجينة الأداء، ويبدو أن هذه السيارة سوف تعتمد على نسخة محدثة من منصة MQB الحالية، مع قاعدة عجلات اطول، أما عن التصميم الخلفي للسيارة فظهر بـ سبويلر انيق مثبت اعلى ناحية الزجاج مدعوم باشارة ضوئية STOP وعواكس خلفية، ومفهوم رباعي الابواب إلى جانب مساحة التخزين الخاصة بالحقيبة الخلفية.