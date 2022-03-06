برلماني : معرض الكتاب هذا العام كان عرساً ثقافياً داخل قنا

بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي

أشاد النائب حمادة الجبلاوي، وكيل لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، بانطلاق النسخة الرابعة من معرض الكتاب بمحافظة قنا، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، مؤكدًا أنه بمثابة عرس ثقافي داخل قنا يخدم المثقفين والمفكرين من مختلف الفئات العمرية.

وثمّن النائب محمد الجبلاوي، وكيل طاقة البرلمان، تكاتف كافة المؤسسات التنفيذية والتشريعية، لاخراج معرض الكتاب بقنا بشكل جيد، موجها الشكر للدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداوودي، وهيثم علي الحاج، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، وسعيد عبده رئيس دار المعارف، على المساهمة فى استمرار اطلاق النسخة الرابعة من المعرض، بما يخدم أبناء قنا من المثقفين والمفكرين.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، افتتحا معرض قنا للكتاب في نسخته الرابعة، بنادي فتيات قنا والذى تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة ونواب قنا من يشرفون علي تنظيم المعرض الرابع للكتاب بقنا بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب ودار المعارف.