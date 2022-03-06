لكبار السن والمرضى.. 10 نصائح فعالة لتجنب أضرار الرياح المحملة بالأتربة

بعد تحذير هيئة الأرصاد من درجات الحرارة، وانتشار الرياح المحملة بالأتربة، يمكن أن يؤدي التلوث والأتربة إلى العديد من أمراض الجهاز التنفسي قصيرة المدى والمزمنة، كما أنه يؤثر بشكل كبير على كبار السن ومرضى الربو، والذين يمارسون الرياضة في الأماكن المفتوحة، حيث تزيد سرعة التنفس من كمية الملوثات التي يستنشقها الإنسان.

طرق التعامل مع الأتربة لكبار السن والمرضى

يجب عدم تواجد كبار السن ومرضى الربو في الهواء الطلق عند حدوث النوبة.

يجب أن يكون الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل والمرضى بالداخل في أوقات التلوث الحاد.

قلل من التعرض المباشر لأشعة الشمس والأتربة.

تناول المشروبات والسوائل، خاصة الماء، لتعويض فقدان الجسم للماء بشكل منتظم.

في حالة شعور الأشخاص في الأماكن المفتوحة بأعراض المرض، يجب عليهم دخول الأماكن المغلقة.

يجب الامتناع عن ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة.

أغلق النوافذ عند حدوث النوبة.

رش الماء من رذاذ في الهواء بالداخل وعلى الستائر حتى تستقر الجزيئات المحمولة بالأتربة.

ارتد النظارات الشمسية عند الخروج لحماية عينيك.