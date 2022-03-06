"الاستثمارات الصينية في مصر وأفريقيا" ندوة بكلية الآداب جامعة حلوان

نظم قسم اللغة الصينية بكلية الآداب جامعة حلوان، ندوة بعنوان: ( الاستثمارات الصينية فى مصر وأفريقيا وتأهيل الخريجين لسوق العمل) حاضرها أحمد الحسينى عيد الباحث فى العلاقات الصينية الإفريقية جامعة القاهرة.

ويأتي ذلك في ظل اهتمام جامعة حلوان بطلابها وربط العلم بالقضايا التنموية المحيطة وتأهيل الطلاب لسوق العمل تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتورة مها حسنى عميد الكلية.

وحضر الندوة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وعضو هيئة تدريس بقسم اللغة الفرنسية وطلاب قسم اللغة الصينية من الفرق الاربعة.

وتناولت الندوة التركيز على توضيح مجالات التعاون في عدد من الجوانب بما في ذلك الطب والصحة، والحد من الفقر، والتنمية الزراعية، وتعزيز التجارة، وتشجيع الاستثمار، والابتكار الرقمي، والتنمية الخضراء، وبناء القدرات، والتبادل الثقافي والشعبي، وكذلك السلام والأمن، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي والتجاري المستدام، وتحقيق فوائد ملموسة لشعبي البلدين.

كما ركزت الندوة علي ضرورة تأهيل واكساب خريجي الجامعة مهارات العمل والحياة الأساسية التي تمكنهم من التنافس بقوة في سوق العمل والحصول على فرص عمل مميزة وتحقيق النجاحات في حياتهم المهنية، من خلال بناء الشخصية والتواصل الفعال، القيادة وبناء الثقة، التفكير النقدي، التعليم المستمر، العمل الجماعي.