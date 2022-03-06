نجل الفنان علي الشريف يكشف كواليس رحلة والده الفنية

عرف بصوته الأجش وإتقانه لأدوار الشر، حيث كانت بدايته مع فيلم “الأرض” للمخرج يوسف شاهين، ومثل في معظم أفلام شاهين اللاحقة حتى وفاته، واعتقل في الستينات في قضية قلب نظام الحكم، إنه الفنان الراحل علي الشريف.

أجرى “صدي البلد ” حوارا مع نجله المخرج حسن الشريف لإحياء ذكرى رحيله، حيث كشف لنا أهم التفاصيل في حياة والده وبداية مسيرته الفنية والعديد من الذكريات.

وقال نجل الفنان الراحل على الشريف، إن بداية مسيرة والده الفنية كانت من المعتقل، حيث اعتقل سياسيا، ولكنهم في السجن بدأوا بناء مسرح على الطراز الروماني، وكان السجن يضم عددا من الكتاب المسرحيين والمفكرين والشعراء.

وأضاف أن من أكثر الأدوار المحببة لوالده كان من ضمنها “شمشون" في فيلم "حب في الزنزانة”، حيث تعاطف الجميع معه برغم قتله ٩٩ شخصا، لأنه كان يرى أن لا أحد يولد مجرما بطبعه ولكنها ظروف الحياة.

وأوضح حسن الشريف أن والده قبل وفاته قام بكتابه قصة كان يتمنى أن تتحول لفيلم وهي “ماذا لو اكتشفنا بئر بترول ضخم تحت الهرم”.

وأكد أنه لو قام بتحويل قصة حياة والده إلى فيلم، فإنه كان يتمنى أن يقوم بهذا الدور الفنان الراحل خالد صالح، ومن الممثلين الحالين اللذين يشبهونه الفنان أحمد فتحي.

وأنهى المخرج حسن الشريف راويا يحكي قصة وفاة والده، للتفاصيل تابع الفيديو…