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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بسبب الحرب الروسية والعقوبات الأوروبية.. الخشب يتخطى حاجز 1450 دولارا بالبورصة

صدى البلد

أصدرت جمعية صناعة التغليف والبليت  ردًا على الصراع في أوكرانيا، مع توقعات بتوسع العجز في سوق الخشب العالمي بسبب التوغل الروسي في أوكرانيا الذي يثير قلق العالم، بجانب حركة النقل التي ستتأثر بشدة من الحرب والعقوبات.

 

في نهاية الأسبوع الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي عقوبات تقيد التجارة مع روسيا وبيلاروسيا، وتخضع تجارة الأخشاب أيضًا لهذه العقوبات.

 

وتستورد هولندا حجمًا هائلاً من الأخشاب من منطقة أوروبا الشرقية ومن المتوقع أن يكون لفقد هذا الحجم تأثير على توريد المنتجات الخشبية، مثل المنصات والصناديق.

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أسعار العقود الآجلة للخشب


في غضون ذلك كانت عقود الخشب اللين قد كسرت حاجز 1400 دولار يوم الأربعاء في بورصة شيكاغو التجارية، لتقترب من مستويات مايو 2021.

وبنهاية التداولات الأسبوعية، أغلقت عقود الخشب الآجلة تسليم مارس منخفضة هامشياً بنحو 12.4 دولار وبنسبة 0.85% لتسجل 1452 دولار لكل ألف قدم متري، وسجل عقد مايو نحو 1310.7 دولار ألف قدم متري.

 

تعتبر أوكرانيا أيضًا موردًا رئيسيًا للأخشاب إلى صناعات النجارة الأوروبية والهولندية، وقد توقفت حركة التجارة بسبب الحرب، ولا تزال الشاحنات والحاويات المحملة بالكامل في الميناء.

فبجانب كونها مُصدرة للأخشاب، تعد روسيا مستوردًا كبيرًا جدًا لمختلف المواد الخام من أوروبا الغربية، ولم يعد هذا ممكناً بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

كما يحمل العديد من سائقي أوروبا الشرقية الجنسية الأوكرانية أو البيلاروسية، لقد انتهى توفرهم الآن، لأنهم مدعوون للمساعدة في الحرب داخل حدود البلاد.

الاتحاد الأوروبي روسيا العقود الآجلة الخام بيلاروسيا الخشب

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