عروس في مأزق في صباح أول أيام الزواج بسبب والدة العريس

تعرضت عروس بالغة من العمر 25 عاما لموقف محرج للغاية و ذلك بعد إنتهاء مراسم حفل الزفاف و ذهابها مع زوجها إلى منزل الزوجية و فوجئت في صباح اليوم الأول للزواج بطلب غريب من والدة العريس و هو رغبتها في الإقامة مع إبنها في المنزل .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن شابة روت أغرب موقف تعرض له في حياتها و ذلك بعد إتمام الزواج و الغنتهاء من الحفل و تطلعها في أنه تعيش حياة زوجية مستقرة اكتشفت أن حماتها ترغب في الإقامة معها في نفس المنزل .



قالت الشابة أنها استقبلت والدة زوجها في أول أيام الزواج، و صدمت أنها حضرت إلى المنزل بحقيبة سفر ضخمة، و سألتها إذا كانت ستسافر و لكن الصدمة كانت في رد فعل والدة الزوج حينما قالت أنها ترغب في البقاء لمدة شهرين في منزل إبنها .

أشارت الشابة إلى أن والدة زوجها أوضحت السبب و هو أن منزلها يحتاج لبعض الصيانة، و لم تجد مكان تسكن فيه سوى منزل إبنها، و طلبت منهم أن تعيش معهم لمدة شهرين .

جدير بالذكر ان الشابة أوضحت أنها في البداية شعرت بالقلق و الصدمة، و لكنها تقبلت الوضع حتى انتهت تلك الفترة بالفعل و غادرت السيدة منزلهم و عادت إلى منزلها مرة آخرى .