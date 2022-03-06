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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عروس في مأزق في صباح أول أيام الزواج بسبب والدة العريس

صدى البلد

تعرضت عروس بالغة من العمر 25 عاما لموقف محرج للغاية و ذلك بعد إنتهاء مراسم حفل الزفاف و ذهابها مع زوجها إلى منزل الزوجية و فوجئت  في صباح اليوم الأول للزواج بطلب غريب من والدة العريس و هو  رغبتها في الإقامة مع إبنها في المنزل . 
وفقا لما ورد  في صحيفة " ديلي ستار"، فإن شابة روت أغرب موقف تعرض له في حياتها و ذلك بعد إتمام الزواج و الغنتهاء من الحفل و تطلعها في أنه تعيش حياة زوجية مستقرة اكتشفت أن حماتها ترغب في الإقامة معها في نفس المنزل . 

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قالت الشابة أنها استقبلت والدة زوجها في أول أيام الزواج، و صدمت أنها حضرت إلى المنزل بحقيبة سفر ضخمة، و سألتها إذا كانت ستسافر و لكن الصدمة كانت في رد فعل والدة الزوج حينما قالت أنها ترغب في البقاء لمدة شهرين في منزل إبنها . 
أشارت الشابة إلى أن والدة زوجها أوضحت السبب و هو أن منزلها يحتاج لبعض الصيانة، و لم تجد مكان تسكن فيه سوى منزل إبنها، و طلبت منهم أن تعيش معهم لمدة شهرين . 
جدير بالذكر ان الشابة أوضحت أنها في البداية شعرت بالقلق و الصدمة، و لكنها تقبلت الوضع حتى انتهت تلك الفترة بالفعل و غادرت السيدة منزلهم و عادت إلى منزلها مرة آخرى .

 

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عروس في مأزق في صباح أول أيام الزواج بسبب والدة العريس

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