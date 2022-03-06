الأرصاد: البلاد تتأثر بمنخفض خماسيني صحراوي يهدأ خلال ساعات الليل

كشفت الدكتور إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل المنخفض الحراري والعواصف الترابية وموعد تحسن الأحوال الجوية.

وتابعت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": “البلاد تتأثر بمنخفض خماسيني صحراوي، يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة ويجلب كتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية والليبية لمصر”.

وأوضحت إيمان شاكر: “رياح الخماسين، محملة برمال وأتربة مثارة تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ على معظم مناطق الجمهورية”.

وأشارت إلي أن تأثير هذا المنخفض يستمر على مدار اليوم، ومع دخول فترات المساء تتحول الرياح الجنوبية الغربية إلى رياح شمالية غربية وتهدأ سرعتها على معظم مناطق الجمهورية، مع فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتقل الأتربة بشكل ملحوظ مع دخول خلال فترات الليل.