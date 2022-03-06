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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

5 عملات رقمية متوقع تحقيقها طفرة كبيرة

العملات الرقمية
العملات الرقمية

قلصت العملات الرقمية خسائرها اليوم واكتست منصات العملات الرقمية بالاخضر بعد سيطرة اللون الأحمر عليها أمس واول أمس مع توقعات بصعودها خلال الفترة المقبلة.

5 عملات رقمية متوقع تحقيقها طفرة كبيرة
 

سجلت عملة "بيتكوين" نحو 39 الف دولار خلال تعاملات اليوم بنسبة تراجع نحو 1.12% مقارنة بتعاملات أمس،  كما انخفضت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 725 مليار دولار.

وسجلت عملة "إيثر" خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 1.02% عند مستوى 2631دولار في تعاملات اليوم. كما تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 312 مليار دولار.

واستقرت عملة "تيزر" عند مستوى 1000 دولار  بتراجع 0.01%، وتراجعت قيمتها السوقية عند مستوى 79.73 مليار دولار .

وسجلت عملة "يو إس دي" عند مستوى 1 دولار وبلغت القيمة السوقية مستوي 52.94 مليار دولار

وسجلت عملة "بي إن بي" مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 0.21%، ليجري تداولها اليوم عند مستوى 381.70 دولار،كما نزلت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 63.33 مليار دولار.

عملات رقمية بيتكوين تيزر إيثر عمله

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