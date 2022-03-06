قلصت العملات الرقمية خسائرها اليوم واكتست منصات العملات الرقمية بالاخضر بعد سيطرة اللون الأحمر عليها أمس واول أمس مع توقعات بصعودها خلال الفترة المقبلة.

5 عملات رقمية متوقع تحقيقها طفرة كبيرة



سجلت عملة "بيتكوين" نحو 39 الف دولار خلال تعاملات اليوم بنسبة تراجع نحو 1.12% مقارنة بتعاملات أمس، كما انخفضت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 725 مليار دولار.

وسجلت عملة "إيثر" خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 1.02% عند مستوى 2631دولار في تعاملات اليوم. كما تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 312 مليار دولار.

واستقرت عملة "تيزر" عند مستوى 1000 دولار بتراجع 0.01%، وتراجعت قيمتها السوقية عند مستوى 79.73 مليار دولار .

وسجلت عملة "يو إس دي" عند مستوى 1 دولار وبلغت القيمة السوقية مستوي 52.94 مليار دولار

وسجلت عملة "بي إن بي" مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 0.21%، ليجري تداولها اليوم عند مستوى 381.70 دولار،كما نزلت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 63.33 مليار دولار.