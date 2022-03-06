غدا..فتح باب الالتماسات بشأن نتائج الترم الأول بـ"بنات عين شمس"..والغلق 14مارس

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس إنه سيتم فتح باب التقدم للالتماس بشأن نتيجة الفصل الدراسى الاول لطالبات أولى آداب عام وانتساب وتربوى ادبى يبدأ من يوم الاثنين 7 مارس وحتى الاثنين 14 مارس .

وأشارت عميد كلية البنات الي انه لن يلتفت الي اي التماسات بعد الوقت المحدد وعلى الطالبات الراغبات فى تقديم الالتماس التوجه لشئون الطالبات .

وأعلنت الدكتورة أميرة يوسف نتيجة أولى عربى عام وانتساب وعلم نفس عام وانتساب وجغرافيا عام على ums وبالتالى كل نتائج الفرقة الأولى آداب عام وانتساب وتربوى من خلال هذا الرابط

https://ums.asu.edu.eg/App

كما أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس نهائيات مسابقة " هي تبتكر " في نسختها الثانية 2022 والمؤهلة لمسابقة عين شمس تبتكر و ذلك بتقديم المتسابقين مشروعاتهم في صورتها النهائية و عرضها على أعضاء لجنة الحكم والتي تشكلت من :

- ا.د أميرة أحمد يوسف عميد الكلية

- ا.د هبة عادل بركات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

- ا.د أمل نصر الدين.نائب مدير مركز الابتكار و ريادة الاعمال جامعة عين شمس

- ا.د صفاء الغنام الأستاذ بقسم الفيزياء بالكلية

- د. عاطف ابراهيم المدرس بقسم تربية الطفل بالكلية

- د. آيه راضي المدرس بقسم الفيزياء بالكلية.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات و بتنسيق من الدكتورة آية راضي مدير مكتب الابتكار وريادة الاعمال بالكلية.

جدير بالذكر تنوع المشروعات و الافكار المبتكرة للمتسابقات و التي تهدف لحل مشكلات المجتمع و تنميته بالاساس ، فقد تقدمت الباحثة مروة العزازي (مدرس مساعد -قسم الكيمياء الحيوية و التغذية) بمنتج بحثي لدعم صحة الاطفال، المنتج مستخلص من نبات الحلبة يمكن استخدامة كأحد المكملات الغذائية و الذي يمكن له المساعدة في تقليل اعراض مرض فرط الحركة لدى الاطفال طبقا للدراسات المعملية.