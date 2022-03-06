رئيس شعبة المستوردين: على المواطنين شراء ما يحتاجونه فقط من السلع

قال متى بشاى رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، يجب أن لا نعطى فرصة للتجار برفع الأسعار وعلى المواطن شراء احتياجاته فقط لعدم استغلال السلع وكل السلع زادت من ٢٥ إلى ٣٠% بسبب ارتفاع الخامات العالمية ونقص الإمدادات بأوروبا والصين وجميع دول العالم .



وأضاف متى بشاي خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن نقص الطاقة كان السبب الأكبر في زيادة السلع وهناك حرب على السلع في الخارج وهذا يؤثر على السوق المصري .



وأوضح أن أسعار السلع الرمضانية زادت وقد يكون هناك زيادة أخرى مع زيادة الطلب ويجب على المواطن شراء ما يحتاجه فقط بشراء ما يكفيه أسبوعا فقط لعدم استغلال التجار ذلك وعلى المواطنين الاطمئنان فلا يوجد نقص في السلع ولدينا مخزون استراتيجي كافي .