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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة مسائية لمحافظ الغربية لمتابعة أعمال الرصف بطنطا

جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة مسائية لتفقد عدد من مشروعات الرصف الجارية بمركز ومدينة طنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، تفقد خلالها الأعمال الجارية بشوارع، يوسف الصديق، عثمان بن عفان، كفر  عصام، النادي، نادي المعلمين، سكة سيجر، صادومة، طريق سوق الماشية، كورنيش طنطا، طريق ميت حبيش الجديد.

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يذكر أنه تم رصف ٣٦٣ طريق في العامين السابقين بطول ٣٠٣ كم، وجاري  رصف ١٥٩ طريق بطول  ٢١٠ طريق خلال خطة العام الحالي.

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رافق المحافظ خلال جولته المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا،  عادل داوود رئيس حي أول طنطا، محمود عيسى رئيس حي ثان وليد الحلواني نائب رئيس مركز ومدينة طنطا.

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