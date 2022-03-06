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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ الجينز .. إطلالة كاجوال لـ ميرهان حسين

ميرهان حسين
ميرهان حسين

شاركت الفنانة ميريهان حسين، متابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام"، صورا جديدة لها من أحدث ظهور.


وخطفت ميريهان، الأنظار إليها بإطلالة كاجوال بعدما ارتدت جاكت "اسود" وبنطلون جينز مع الاستعانة بتسريحة شعر انسيابية أظهرت جمالها.


وتعيش ميرهان حسين، حالة نجاح كبيرة بالتزامن مع عرض مسلسلها الجديد "نقل عام"، من بطولة الفنان الكبير محمود حميدة، والذى يعرض حاليا على قناة ON.


مسلسل "نقل عام" بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، تأليف وليد خيرى، وإخراج عادل أديب.

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الفنانة ميرهان حسين إطلالة كاجوال أحدث ظهور مسلسل نقل عام موقع انستجرام سميحة أيوب

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