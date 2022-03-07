النائبة سولاف درويش تعلق على فوزها برئاسة لجنة المرأة بمنظمة العمل العربية



قالت النائبة سولاف درويش، رئيس لجنة شؤون المرأة بمنظمة العمل العربية، إن حصولي على هذا المنصب دليل على مكانة المرأة في مصر، ومدى اهتمام القيادة المصرية بالمرأة.

وأضافت سولاف درويش، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى الفضائية، أن اهتمام الرئيس السيسي بالمرأة المصرية تسبب في تعظيم مكانة المرأة المصرية في العالم العربي، متابعة: اللجنة تستهدف تحقيق الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة في إطار التنمية المستدامة.

وأوضحت ان المنظمة تستهدف دخول المرأة العربية في سوق العمل من أجل القضاء على الفقر والأمية والزواج المبكر، مؤكدة على أن المرأة المصرية حصلت على كافة حقوقها في عهد الرئيس السيسي.

واسترسلت: ندعى إلى تمكين المرأة العربية سياسيا واقتصاديا وحكوميا من خلال تحقيق التنمية المستدامة للمرأة.

