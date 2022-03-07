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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس بلقاس يعلق على اتهام تفويت «سيتي» مباراة الديربي.. فيديو

نادي بلقاس
نادي بلقاس

قال أحمد سالم، رئيس نادي بلقاس، إن مباراة فريقه أمام بلقاس سيتي، كانت مهمة للفريقين، حيث احتاج فريقه للفوز لضمان صدارة دوري الدرجة الثالثة، بينما المنافس كان يسعى للفوز لضمان البقاء بالمسابقة وعدم الهبوط.

وأضاف أحمد سالم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «ملعب البلد» على قناة «صدى البلد»، أن المباراة لم تشهد أي تواطؤ إطلاقًا من جانب المنافس، خاصة وأن الفريق مُهدد بالهبوط ما يعني أنه في حاجة للهبوط.

وأشار إلى أن المباراة كانت مسجلة، وسيتم عرضها على اتحاد الكرة، لإثبات عدم وجود أي حالة تفويت من جانب المنافس الذي كان في أمس الحاجة لتحقيق الانتصار لتجنب الهبوط.

واختتم تصريحاته، أن ترك مدرب بلقاس سيتي للمباراة، جاء بسبب تلقي فريقه هدف، مشددًا أن الشكوى التي قدمها فريقه نبروه يتهم فيها بلقاس سيتي، غير منطقية على الإطلاق.

أحمد سالم نادي بلقاس دوري الدرجة الثالثة ايهاب الكومي ملعب البلد

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