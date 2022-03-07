10 مارس.. عودة العرض المسرحي "أحدب نوتردام" على مسرح الطليعة

أعلن مسرح الطليعة بحي العتبة التابع للبيت الفني للمسرح بقيادة الفنان عادل حسان، عودة العرض المسرحي "أحدب نوتردام" من جديد للعرض على خشبة مسرح الطليعة اعتبارا من يوم 10 مارس الجاري، وذلك وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

المسرحية تم تقديمها بنجاح كبير في أكثر من موسم مسرحي، وكان آخرها موسم منتصف العام الدراسي الحالي، وهي تعد من أهم العروض المسرحية التي أنتجتها فرقة مسرح الطليعة حديثا بقيادة الفنان عادل حسان، وهي مأخوذة عن رواية شهيرة للكاتب الفرنسي فيكتور هوجو تحمل نفس الاسم، وترجمها وكتبها للمسرح الكاتب الراحل أسامة نور الدين، وأخرجها المخرج الكبير ناصر عبد المنعم.



وتدور أحداث المسرحية في إطار تشويقي تراجيدي حول قصة حب رومانسية خارجة عن المألوف تقع بين شخص أحدب ذي شكل قبيح وحسناء غجرية، من بطولة جورج أشرف، ويحيى محمود، ورجوى حامد، ومريم الجندي، ومحمد دياب، وعمرو شريف، ومحمود طلعت، وفادي ثروت، ومي السباعي، وهبة قناوي، ومحمد عبد الوهاب، وأحمد مخيمر، وحسام الشاعر، وآية خلف، ومحمد حسيب، ومن إنتاج فرقة مسرح الطليعة.