موعد مباراة الزمالك والجونة فى الدورى الممتاز الليلة

يخوض نادي الزمالك مباراة هامة اليوم، الإثنين، عندما يستضيف الجونة في إطار مباريات الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز، باستاد القاهرة الدولي.

ويدخل الزمالك اللقاء ممتلكًا في رصيده 22 نقطة من 10 مباريات، ليحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري، بفارق أربع نقاط خلف بيراميدز المتصدر وثلاث نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني من 9 مواجهات.

أما الجونة فيحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة من 10 مباريات، ليتساوى في الرصيد مع البنك الأهلي، الاتحاد السكندري وإنبي.

ويطمح الزمالك لحصد نقاط المباراة الثلاث بهدف الضغط على بيراميدز والأهلي في مقدمة الترتيب، خاصة أن الفريقين سيلتقيا وجهًا لوجه غدًا، الثلاثاء.

وفي حالة فوز الزمالك على الجونة فإن رصيده سيرتفع إلى 25 نقطة ليصبح على بعد نقطتين فقط من الصدارة وواحدة مع الوصافة، مع امتلاكه أفضلية مباراة زائدة عن الأهلي حتى نهاية الجولة الحالية.

ويقود أسامه نبيه المدرب العام لنادي الزمالك، فريقه خلال اللقاء تحت أعين جيسوالدو فيريرا المدير الفني العائد في فترة ولاية ثانية له، والتي ستبدأ مهمته رسميًا بداية من مواجهة الوداد المغربي يوم الجمعة القادم.