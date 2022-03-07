عاجل
حكيم يشارك جمهوره بـ صورة له من سويسرا .. شاهد عمرو درويش: نسبة العاملين في قطاع الاقتصاد المعرفي أكثر من التقليدي زيادة التمكين الاقتصادي للشباب أبرز النتائج .. كل ما تريد معرفته عن العلاقة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية|فيديو في 5 محافظات.. التضامن: مشروع جديد لتوصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية.. فيديو للحصول على منحة الدبلومة في المرحلة الجامعية الأولى وبرامج للماجستير وبرامج للدكتوراه من حكومة موريشيوس.. قدم عبر هذا الرابط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

2000 دولار للأونصة.. ارتفاع قياسي جديد لسعر الذهب العالمي

أسعار الذهب
أسعار الذهب

أفادت وسائل إعلام، اليوم الاثنين، بارتفاع أسعار الذهب ليتجاوز حاجز الـ 2000 دولار للأونصة الواحدة، بفعل تأثيرات الحرب على أوكرانيا.

وسجلت العقود الآجلة للنفط ارتفاع لأعلى مستوى لها منذ 2008، حيث تجاوز خام برنت الـ 139 دولار للبرميل الواحد، والخام الأمريكي وصل إلى 130 دولار للبرميل الواحد.

وكانت أعلنت شركة شل البريطانية عن اضطرارها الشديد لشراء النفط الروسي، وذلك رغم إعلانها سابقا أنها تخطط للخروج من شراكاتها في رأس المال مع عملاق الطاقة الروسي الحكومي (جازبروم) في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وجاء في بيان الشركة: "بالأمس اتخذنا قرارا اضطراريا بالحصول على شحنة من النفط الخام الروسي. تنتج مصافينا البنزين ووقود الديزل، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى التي يستخدمها الناس بشكل يومي".

وتابعت الشركة في بيانها: "ونود الاستمرار في ذلك بدون انقطاع إمدادات النفط الخام بالنسبة للمصافي".

وأضافت: "إن صناعة الطاقة لن تكون قادرة على ضمان إمداد مستقر للسلع المطلوبة في جميع أنحاء أوروبا. لن تتمكن المصادر البديلة من الوصول بالسرعة الكافية".

الخام الامريكى أسعار الذهب أسعار الذهب دولار العقود الآجلة الحرب على أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مضاعفات فيروس كورونا.. تفاصيل وفاة الإعلامي إياد داود

شيطانة.. تفاصيل تعرض بدرية طلبة للنصب على يد فنانة شهيرة “فيديو”

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك بالهند والركاب يعيشون حالة ذعر

الأرصاد: الطقس يتحسن غدا.. وموجة سيئة يوم الثلاثاء.. فيديو

مش عارفين عندها إيه.. نجل غادة عادل يكشف حالتها الصحية بعد نقلها للمستشفى|خاص

لا يجوز.. مجدي عبدالغني يكشف قانونية بيع وادي دجلة للمهاجم أحمد عاطف

إصابة ليلى علوي بقطع في الكف وخياطة 9غرز خلال تصوير دنيا تانية..صور

تأجيل لقاء بيراميدز.. تعليق خالد الغندور على مطالب الخطيب من اتحاد الكرة

موضوعات متعلقة

القوات الأوكرانية تعلن إعادة السيطرة على بلدة شينوف

مستشار الرئيس الأوكراني: خاركيف تكافح لصد هجوم روسي.. وانفجارات متتالية بالعاصمة كييف

رويترز: اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وفنزويلا بشأن العقوبات والنفط

الأركان الأوكرانية: القوات الروسية تحشد قواتها وتقترب من العاصمة كييف

بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.. ارتفاع قياسي للعقود الأجلة للنفط الأمريكي

نشرة أخبار العالم.. بوتين: لن نوقف الحرب إلا إذا استسلمت أوكرانيا.. قصف روسي عنيف على محيط كييف

الكويت.. وفاة السياسي البارز أحمد الخطيب

السودان يعلن توحيد سعر صرف الجنيه

ترشيحاتنا

كمبوند 5 نجوم| الخيالة مدينة سكنية متكاملة تنقذ أهالى عشوائيات مصر القديمة.. فيديو وصور

الصين تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا

"راجعين ياهوا" .. جلا هشام تكشف آخر أعمالها في الموسم الدرامي الرمضاني

2000 دولار للأونصة.. ارتفاع قياسي جديد لسعر الذهب العالمي

سعر بيع وشراء الريال السعودى اليوم الاثنين 7-3-2022

من السوق أم المعمل؟.. بعد عامين العلماء يحسمون الجدل حول نشأة كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة .. وصفات عديدة أبرزها بالبشاميل

الجان خطف التريند.. ماذا قال حسين فهمي عن بداياته وسخرية مفيد فوزي منه ؟

رئيس الأركان يشهد البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان

بعد إيلون ماسك.. طالب أمريكي يتتبع طائرات بوتين ويربك الروس

فيديو

صديقه كشف تفاصيل أيامه الأخيرة.. سر رحيل إياد داود.. فيديوجراف

خناقة شوارع.. إيقاف الدوري المكسيكي بسبب واقعة استاد لا كوريجيدورا

سقط على العمال.. انهيار سور شركة بمدينة العاشر من رمضان

منخفض صحراوي .. الأرصاد: الحرارة تنخفض 6 درجات غدا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ