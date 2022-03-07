اختتام فعاليات سلسلة سباقات "ياس" بالإمارات

انتهت منافسات الجولة الرابعة والختامية من سلسلة سباقات ياس لموسم 2021/2022 ، والتى استضافها مسار الفورمولا1 في حلبة مرسى ياس بدولة الامارات.

واختتمت منافسات كأس الخليج راديكال وبطولة برو كار الإمارات، وتايم أتاك الإمارات، كما شهدت منطقة هندسة المركبات في الحلبة أيضًا عودة بطولة الإمارات مونستر إنرجي للدريفت في جولتها ماقبل الأخيرة، حيث يخوض أفضل سائقو الدريفت في المنطقة منافسات مشوقة حافلة بالإثارة والمتعة للتويج بلقب واحدة من أهم بطولات الدريفت في المنطقة.

حلبة مرسى ياس

وفي جولة حافة بأحداث حماسية حافظ السائق ناصر الحربلي على صدارة البطولة برصيد 126 نقطة ، كما شهدت الجولة الخامسة من كأس الخليج راديكال في حلبة مرسى ياس جرعة فائقة من الإثارة والتشويق، ليحصد رامز عزام المركز الأول في سباق سبرينت الافتتاحي من الجولة متقدمًا على كل من جورج كينج وإيان لوغي متصدرا ترتيب البطولة .

و شهدت الجولة في ثانية أيامها إقامت سباقي تحمل لمدة 45 دقيقة لكل منهما، انتزع إيان لوغي الفوز في كل منهما، مظهرًا روحًا رياضية رائعة بإعارته المحرك الاحتياطي المخصص للسباق الثاني للسائق بوخانتزوف الذي واجه مشاكل ميكانيكية كادت تمنعه من المشاركة في السباق الأول .

حلبة مرسى ياس

وقال آرثر لوكلير، الشقيق الأصغر لتشارلز لوكلير، سائق فريق فيراري في بطولة العالم للفورمولا1، بعد إحرازه لقب بطولة فورمولا3 آسيا: شاركت في السباقات على مسار حلبة مرسى ياس قبل إجراء التعديلات، وأنا سعيد جدًا بالتصميم الجديد ومنعطفاته عالية السرعة.