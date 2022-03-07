عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استخدام البلاستيك في مواد البناء بدلاً من الرمل.. أستاذ هندسة يوضح

استخدام البلاستيك
استخدام البلاستيك في مواد البناء بدلاً من الرمل

قال الدكتور محمد كحيل، منسق الدراسات العليا بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، إنه هناك تكنولوجيا جديدة يتم فيها تحويل البلاستيك إلى مواد بناء تستخدم في أعمال الخرسانة، منوهاً أن الخرسانة هي من أكثر المواد الإنشائية المتوفرة على مستوى العالم، لذلك لها حيز كبير في إعادة التدوير.

وأضاف محمد كحيل خلال لقائه مع كاميرا برنامج "من مصر"، المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن أي من مكونات الخرسانة سواء الرمل أو كسر الحجارة والزلط أو الأسمنت والمياه، يعمل الباحاثون على استبدالهم بمواد أخُرى سواء مخلفات صناعية أو مخلفات الكسر المدني.

وتابع منسق الدراسات العليا بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، أنه تم دراسة الجدوى الاقتصادية لهذه التكنولوجيا الجديدة، منوهاً أن هناك فرق كبير بين أسعار البلاستيك وأسعار الرمل، حيث أن أسعار البلاستيك أغلى من أسعار الرمل.

وأكد محمد كحيل أن هذه التكنولوجيا نابعة من أجل الحفاظ على البيئة من التلوث، مشيراً إلى الأسمنت أكثر ملوثات البيئة على مستوى العالم، لذلك يتم استبداله بمادة أُخرى وفقاً لهذه التكنولوجيا والدراسات التي تتم.

مواد البناء استخدام البلاستيك الدكتور محمد كحيل منسق الدراسات العليا كلية الهندسة جامعة عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرام الذهب يقترب من 1000 جنيه.. أسعار المعدن الأصفر تسجل مستويات تاريخية اليوم الاثنين

مضاعفات فيروس كورونا.. تفاصيل وفاة الإعلامي إياد داود

شيطانة.. تفاصيل تعرض بدرية طلبة للنصب على يد فنانة شهيرة “فيديو”

منخفض جوي يضرب البلاد غدا.. والأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك بالهند والركاب يعيشون حالة ذعر

الأرصاد: الطقس يتحسن غدا.. وموجة سيئة يوم الثلاثاء.. فيديو

مش عارفين عندها إيه.. نجل غادة عادل يكشف حالتها الصحية بعد نقلها للمستشفى|خاص

لا يجوز.. مجدي عبدالغني يكشف قانونية بيع وادي دجلة للمهاجم أحمد عاطف

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يستعرض محاور التحرك في خطة التنمية المتكاملة لإقليم الصعيد.. إنشاء 2320 مدرسة جديدة.. 48 مليار جنيه دعمًا نقديًا

8 رسائل قوية وتحذيران .. السيسي يكشف من الصعيد تحديات الجمهورية الجديدة

حصاد عام 2021.. زواج وطلاق ومرض وخلافات.. نجوم الفن بين الإنجاز الفني والحياة الشخصية

أسوان في ثوبها الجديد.. مشروعات تنموية وخدمية عملاقة حصاد 2021

دعاء الرزق في الصباح .. أدعية تفتح لك أبواب الخير

يوم‭ ‬المصريين

مؤتمر الأزهر للتنمية المستدامة..المحرصاوي:نشهد واحدة من أسوأ موجات الطقس..الباز:سأستثمر نتائجه لمعالجة تأثيرات المناخ .. وزيرة البيئة : انعكاس لدعوة الرسالات ومسؤولية الإنسان

دعاء البركة وزيادة المال.. صلاة الفجر والاستغفار و7 أسباب أخرى

ترشيحاتنا

سماع دوي صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف

الدفاع الروسية تعلن فتح ممرات إنسانية في مدن أوكرانية

أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد ومواقيت الصلاة.. نشرة خدمات صدى البلد

تفاصيل رحيل الفرنسي روجيه لومير عن تدريب النجم الساحلي

الصين تحلق نحو سطح القمر

بلينكن: واشنطن تستبعد فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة .. وصفات عديدة أبرزها بالبشاميل

الجان خطف التريند.. ماذا قال حسين فهمي عن بداياته وسخرية مفيد فوزي منه ؟

رئيس الأركان يشهد البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان

بعد إيلون ماسك.. طالب أمريكي يتتبع طائرات بوتين ويربك الروس

فيديو

صديقه كشف تفاصيل أيامه الأخيرة.. سر رحيل إياد داود.. فيديوجراف

خناقة شوارع.. إيقاف الدوري المكسيكي بسبب واقعة استاد لا كوريجيدورا

سقط على العمال.. انهيار سور شركة بمدينة العاشر من رمضان

منخفض صحراوي .. الأرصاد: الحرارة تنخفض 6 درجات غدا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ