استخدام البلاستيك في مواد البناء بدلاً من الرمل.. أستاذ هندسة يوضح

قال الدكتور محمد كحيل، منسق الدراسات العليا بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، إنه هناك تكنولوجيا جديدة يتم فيها تحويل البلاستيك إلى مواد بناء تستخدم في أعمال الخرسانة، منوهاً أن الخرسانة هي من أكثر المواد الإنشائية المتوفرة على مستوى العالم، لذلك لها حيز كبير في إعادة التدوير.

وأضاف محمد كحيل خلال لقائه مع كاميرا برنامج "من مصر"، المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن أي من مكونات الخرسانة سواء الرمل أو كسر الحجارة والزلط أو الأسمنت والمياه، يعمل الباحاثون على استبدالهم بمواد أخُرى سواء مخلفات صناعية أو مخلفات الكسر المدني.

وتابع منسق الدراسات العليا بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، أنه تم دراسة الجدوى الاقتصادية لهذه التكنولوجيا الجديدة، منوهاً أن هناك فرق كبير بين أسعار البلاستيك وأسعار الرمل، حيث أن أسعار البلاستيك أغلى من أسعار الرمل.

وأكد محمد كحيل أن هذه التكنولوجيا نابعة من أجل الحفاظ على البيئة من التلوث، مشيراً إلى الأسمنت أكثر ملوثات البيئة على مستوى العالم، لذلك يتم استبداله بمادة أُخرى وفقاً لهذه التكنولوجيا والدراسات التي تتم.