أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد ومواقيت الصلاة.. نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، نستعرضها فيما يلي:
جرام الذهب يقترب من 1000 جنيه.. أسعار المعدن الأصفر تسجل مستويات تاريخية اليوم الاثنين
شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-3-2022، في مصر ارتفاعا مقارنة بالأسعار الفترة الماضية ، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في منتصف عام 2020، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار 21 جنيها : 900 جنيه.
سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 7- 3- 2022
ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 7 مارس 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.
1000 جنيه زيادة في طن الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين في مصر
يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الاثنين 7 مارس 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد والأسمنت ارتفاعا خلال الأيام الماضية. أسعار الحديد اليوم الاثنين 7 مارس 2022: سعر طن حديد
طبق البيض بـ 55 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 7-3-2022
ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 7-3-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض و أسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.
أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف
يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.
مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 7 مارس
يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع " صدى البلد " لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 7 مارس 2022 ، 4 شعبان 1443 هجرية.