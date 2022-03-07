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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 7- 3- 2022

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم الاثنين

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 7 مارس 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المركزي 15.65جنيه للشراء و 15.78جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين مصرف ابوظبى الاسلامي  15.68جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.
 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (الامارات دبي الوطني، الأهلي المتحد ) نحو 15.67جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( بلوم ، العربى الافريقى الدولى، المشرق ،التنمية الصناعية،ابوظبى الاول FAB، ،عودة ، المشرق ،كريدى اجريكول، اتش اس بى سى HSBC، قطر الوطني QNB، البركة ،الكويت الوطنى NBK ،المصرف المتحد ، المصرى الخليجى ، قناة السويس، فيصل الإسلامى ،مصر إيران للتنمية ، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي )نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنوك (الأهلى ،مصر ) نحو 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه.

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 15.68 جنيه للشراء

البنك المركزي

 

وكان البنك المركزي المصري أعلن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.
واستهدف قرار تحرير سعر الصرف  ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

الدولار الدولار الأمريكى البنك المركزي مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الأثنين

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