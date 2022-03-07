حرمت من البصر فوهبت حياتها لحفظ القرآن.. أسماء تحصل على المركز الأول عالميًا

خصص برنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين و أسماء يوسف، فقرة خاصة بعنوان “فيها حاجة حلوة” للحديث عن أسماء عادل الجمل، ابنه محافظة كفر الشيخ، التى حصلت على المركز الأول عالميًا فى حفظ القرآن الكريم رغم فقدانها لـ بصرها.

وقالت مقدمة البرنامج آية جمال الدين “ أسماء حرمت من البصر فوهبت حياتها لحفظ القرآن الكريم و فازت بالمركز الأول عالميًا”.

قالت أسماء إنها حفظت القرآن الكريم فى ثلاث سنوات، وكشفت أنها انضمت للأزهر الشريف فى عمر الـ 6 سنوات، وأن أسرتها لاحظت سرعة الانتباه، فـ احضرت شيخ لتحفيظها القرآن الكريم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين و أسماء يوسف، أنها ختمت القرآن الكريم فى عمر الـ 9، وبعد ذلك تعلمت التجويد.

ولفتت إلى أنها حفظت القرآن الكريم سمعًا، وقامت بتلاوة بعض آيات كتاب الله، والتى أظهرت تميزها.