رشا مجدى: الدرجة الثالثة فى السكة الحديد أصبحت مكيفة ..فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدى، إن قطاع النقل من أهم القطاعات التى حدث فيها إنجاز كبير جداً ورائع، وجميعنا نتابعه بشكل ملحوظ على أرض الواقع.

وأضافت "مجدى"، خلال تقديمها برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن قطاع السكة الحديد الآن ينقل أكثر من مليون راكب.

وتابعت الإعلامية رشا مجدى، أن السكة الحديد خلال العام القادم ستقوم بنقل أكثر من 2 مليون راكب وهو ما يعكس حجم المجهود الكبير الذى تقوم به الدولة.

وأكدت الإعلامية رشا مجدى، أن قطاع السكة الحديد خلال السنوات القليلة الماضية كانت تقوم بعمل أكبر صفقة جرارات وعربات نقل للركاب، وهى من أكبر الصفقات التى قامت بها هيئة السكة الحديد.

واستكملت:" أن هيئة السكك الحديد أمس أعلنت أنه سيتم تشغيل قطارات السكة الحديد الدرجة الثالثة مكيفة".