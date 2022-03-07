أمريكا.. القبض على مسلح اقتحم قاعدة أندروز أثناء وصول نائبة بايدن

ألقت الشرطة في قاعدة أندروز المشتركة بماريلاند، القبض على مسلحًا، بينما لا يزال آخر طليقًا، وذلك بعد وقت قصير من وصول نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى القاعدة.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نشرت قوات الأمن حواجز لإيقاف سيارة المتسللين التي اقتحمت القاعدة حوالي الساعة 9 مساءً.

وقالت قاعدة أندروز المشتركة في بيان على موقع "فيسبوك"، اليوم الاثنين: "لم يتم إطلاق النار.. لكن يمكننا أن نؤكد أن الشخص الذي تم القبض عليه كان يحمل سلاحا".

ووصلت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، و4 من وزراء الحكومة، إلى القاعدة في تمام الساعة 8:47 مساء، بعد مشاركتها أمس الأحد في فعاليات إحياء ذكرى "الأحد الدامي".

وهبطت المجموعة في ولاية ماريلاند حوالي الساعة 9 مساء. وأخبر مكتب هاريس بأن هاريس ووزير النقل بيت بوتيجيج، ووزيرة الإسكان مارسيا فودج، ووزير التعليم ميجيل كاردونا، ومدير وكالة حماية البيئة مايكل ريجان غادروا القاعدة بأمان.

وأضاف بيان قاعدة أندروز أن الدافع وراء الاقتحام لا يزال غير واضح، فيما لا تزال البوابة الرئيسية للقاعدة مغلقة.

وبحسب ما ورد، عاد الرئيس الأمريكي جو بايدن مباشرة إلى البيت الأبيض من ولاية ديلاوير عبر طائرة هليكوبتر.

