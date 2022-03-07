الكويت تتحمل تكلفة ارتفاع الأسعار.. معركة كييف تقترب وخطة أمريكية لما بعد السقوط.. روسيا تعلن وقف إطلاق النار في مدن أوكرانية.. أبرز عناوين الصحف الكويتية اليوم

الكويت تودع الرمز الوطني الدكتور أحمد الخطيب في جنازة مهيبة

مجلس الوزراء:

مستعدون أمنياً واقتصادياً وتجارياً

واشنطن تتحدث عن «جرائم حرب» روسية في أوكرانيا وبوتين: وقف الحرب مشروط باستجابة كييڤ لمطالبنا

اعتقال أكثر من 2500 شخص خلال تظاهرات مناهضة لغزو أوكرانيا في 50 مدينة روسية

الصين:

مستعدون للوساطة بين روسيا وأوكرانيا لحل الأزمة

الكونجرس الأمريكي يبحث حظر استيراد النفط من روسيا



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الإثنين، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، نقلت صحيفة القبس عن مصادر حكومية أبرز مرئيات الحكومة التي ستطرحها خلال جلسة مجلس الأمة السرية الخاصة غدا الإثنين لمواجهة أية طوارئ محتملة بسبب الحرب الروسية الاوكرانية.

وطمأنت المصادر المواطنين بأن الدولة ستتحمل فرق سعر السلع المدعومة في حال رفعه من المصدر، بما فيها المواد الاساسية الانشائية والتموينية، مؤكدة أن الحكومة اتخذت كل التدابير والاحترازات تأهبا لمواجهة كل الطوارئ بما فيها الحرب النووية.

وشددت المصادر على وجود رقابة مشددة على رفع الاسعار حيث سيتم فرض عقوبات صارمة تتمثل بإغلاق اي محل يرصد رفعه المصطنع للأسعار.

ذكرت صحيفة الأنباء أن مجلس الوزراء عقد اجتماعا استثنائيا مساء أمس برئاسة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حيث ناقش تداعيات المواجهة العسكرية الراهنة بين جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن المجلس اطلع على تقارير الوزارات المختصة بالاستعدادات الحكومية ومنها وزارة التجارة والصناعة.

كما أفادت صحيفة الراي بافتتاح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم الاثنين الخاصة لمناقشة تداعيات الظروف العالمية الطارئة.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد «طلبنا عقد جلسة خاصة لنطلع النواب على كل الاحتمالات المتوقعة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية».

إلى ذلك، طلب الرئيس الغانم إخلاء القاعة للتصويت على طلب الحكومة بتحويل الجلسة الخاصة إلى سرية.

أشارت صحيفة الجريدة إلى اعلان وزارة الصحة أمس الأحد تسجيل 670 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 623159.

قالت صحيفة القبس إنه بقلوب حزينة وعيون دامعة، شيعت الكويت صباح اليوم الرمز الوطني الكبير الدكتور أحمد الخطيب إلى مثواه الأخير، وسط حضور حاشد من المودعين والمشيعين.

وتقدم المشيعين رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وعدد من كبار المسؤولين والنواب وأعضاء مجلس الأمة السابقين وممثلي القوى السياسية في البلاد.

وأعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن خالص تعازيه للشعب الكويتي عامة وإلى القيادة السياسية، في وفاة الرمز الوطني د.أحمد الخطيب الذي احتضنه ثرى الكويت اليوم .

كما نعت السفيرة الأمريكية في البلاد ألينا رومانوسكي الراحل د. أحمد الخطيب وقالت في تغريدة لها على حسابها في «تويتر»، «فقدت الكويت أحد رموزها السياسية الدكتور أحمد الخطيب، أحد كتبة الدستور الكويتي، والذي لعب دوراً أساسياً في تشكيل الهوية الديمقراطية للبلاد عندما كان نائب رئيس المجلس التأسيسي».

عربيا وإقليميا، ذكرت صحيفة الوطن أن الوكيل المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية بوزارة الأوقاف محمد المطيري، أعلن أن التعليمات الصـــادرة فـــي المملكة العربية السعودية بشأن رفع الإجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة بمكافحة «كورونا» تشمل: إيقاف تطبيق التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والمساجد مع الالتزام بلبس الكمام، وإلغاء فحص PCR قبل التوجه إلى المملكة، وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة البقاء في المملكة، وإلغاء تطبيق الحجر المؤسسي والحجر المنزلي على القادمين اليها.

وأكد المطيري إتاحة حجز تصاريح أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان عبر تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا» ابتداء من يوم أمس الأحد 6 الجاري.

أشارت صحيفة الراي إلى تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم بأن المفاوضات الجارية في فيينا بهدف إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى الغربية يجب ألا تتأثر بأي مجموعة أخرى من العقوبات مثل تلك المفروضة على روسيا.

دوليا، قالت صحيفة الأنباء إن امريكا شنت هجوما سياسيا على موسكو، وشددت واشنطن على عدم وجود رابط بين الأحداث في اوكرانيا ومحادثات البرنامج النووي الايراني في فيينا، فيما واصلت القوات الروسية في اليوم الحادي عشر من غزو أوكرانيا تقدمها نحو العاصمة كييف في الشمال مستهدفة المدن الأوكرانية بعمليات قصف أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 364 مدنيا وجرح أكثر من 759 آخرين، كما تسببت في تهجير أكثر من 1.5 مليون شخص خارج بلادهم، بحسب احدث احصاءات الأمم المتحدة التي حذرت من أن ذلك يعني وجود «أزمة لجوء تعد الأسرع تفاقما» في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن ضربات صاروخية روسية دمرت امس مطار فينيتسيا في وسط أوكرانيا.

وفي المقابل، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تسير كما خطط لها، مشددا على أن بلاده لن توقف عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا إلا إذا أوقفت كييف القتال واستجابت للمطالب الروسية.

ونقلت صحيفة الراي عن وسائل إعلام روسية أن القوات المسلحة الروسية ستوقف إطلاق النار وتفتح ممرات إنسانية في بعض المدن الأوكرانية ابتداء من الساعة 10 صباحا بتوقيت موسكو (07:00 بتوقيت غرينتش) اليوم.

وفي سياق المتصل، أوضحت صحيفة الجريدة انه وسط مؤشرات على إمكانية شن القوات الروسية هجوماً واسعاً للسيطرة على كييف، شهدت ضاحية إربين، غرب العاصمة... حرب شوارع عنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية كما شهدت المدينة حالة نزوح وهرب من سكانها لمناطق أكثر أمنًا، في وقت كشفت وسائل إعلام أميركية خطة «لما بعد سقوط كييف» ولتأمين قيادة أوكرانية في المنفى لشن حركة تمرد طويلة الأمد.

نقلت صحيفة «واشنطن بوست»، عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين، إن حلفاء أوكرانيا يبحثون كيفية المساعدة في إنشاء ودعم حكومة في المنفى، وإن الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة للجيش الأوكراني، التي تستمر في التدفق إلى البلاد، ستكون حاسمة لنجاح حركة التمرد.

وقال مسؤول في الإدارة الأميركية، إن المسؤولين الأميركيين أجروا مناقشات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول ما إذا كان يجب أن ينتقل غرباً إلى موقع أكثر أماناً في مدينة لفيف، قرب الحدود البولندية، لكنه يرفض المغادرة حتى الآن.

أفادت صحيفة الأنباء باعتقال أكثر من 2500 شخص في مدن في أنحاء روسيا خلال تظاهرات امس ضد العملية العسكرية التي تنفذها موسكو في أوكرانيا، وفق ما أعلنت مجموعة تعنى برصد الاحتجاجات، وذلك بعد 11 يوم من بدء الغزو.

. واعتقلت شرطة مكافحة الشغب محتجين تجمعوا في ساحات موسكو وسان بطرسبورغ، أكبر مدينتين روسيتين.

وذكرت صحيفة الراي أن وفدا روسيا غادر إلى روسيا البيضاء حيث سيلتقي بمفاوضين أوكرانيين في الجولة الثالثة من المحادثات بشأن إنهاء الأعمال القتالية.

وأوضحت صحيفة القبس دعوة وزير خارجية الصين، اليوم الإثنين، إلى العمل على خفض التصعيد من حدة الأزمة الأوكرانية. وتابع قائلاً: «مستعدون للوساطة بين روسيا وأوكرانيا لحل الأزمة».

وأشار إلى أن الصين تلعب دوراً لتسهيل الحوار لحل الأزمة في أوكرانيا، مضيفاً أن العالم بعيد عن العودة لما كان عليه أيام الحرب الباردة.

ودعا وانج يي «للعمل معا لتجاوز هذه الأوقات الصعبة». وقال إن «تعددية الأقطاب أساس للوفاء بالالتزامات الدولية». ورأى أن إدارة العالم يجب أن تدار بشكل منصف.

وقالت صحيفة الوطن أن مجلس النواب الأمريكي يبحث إمكانية صياغة مشروع قانون لحظر استيراد موارد النفط والطاقة من روسيا إلى الولايات المتحدة على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت رئيسة مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي نانسي بيلوسي إن: "مجلس النواب يدرس حاليا (إمكانية اقتراح) تشريعات صارمة من شأنها أن تزيد من عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي. مشروع قانوننا سيحظر واردات النفط والطاقة الروسية إلى الولايات المتحدة".

