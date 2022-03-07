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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

محجوب: الدولة تلزم القطاع الخاص بعدم تحصيل مبالغ نظير جمع القمامة

ياسر محجوب
ياسر محجوب

قال ياسر محجوب، مدير إعادة هيكلة قطاع المخلفات بوزارة البيئة، تعقيبا على اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون المخلفات ، إن من خلال 6 شهور تعاقدت محافظة القاهرة مع شركات وطنية  للمنطقة الشرقية والغربية لتنفيذ خدمات جمع ونقل القمامات وتنظيف الشوارع.

وأضاف "محجوب " ، خلال استضافته في برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى "، أن هناك إلزاما داخل التعاقد أن هذه الشركات لا تقوم بتحصيل أي مبالغ مالية من المواطنين.

وأشار مدير إعادة هيكلة قطاع المخلفات بوزارة البيئة،  إلى أنه تم إنشاء مكتب للشكاوى داخل المحافظة فى حالة تحصيل أي مبلغ مالي من المواطنين من قبل تلك الشركات.

وتابع مدير إعادة هيكلة قطاع المخلفات بوزارة البيئة، أن الدولة تلزم القطاع الخاص بعدم تحصيل أى مبالغ مالية من المواطن، نظير القيام بالخدمة، مؤكداً أننا سنقوم بالبدء فى نفس الخطوات تدريجياً .

قانون المخلفات محافظة القاهرة نقل القمامات وزارة البيئة القطاع الخاص ة قطاع المخلفات تنظيف الشوارع

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