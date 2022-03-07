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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الطموح أهلاوي والأرقام لبيراميدز.. 3 أسباب تشعل لقاء القمة بين المتصدر والوصيف

الاهلي وبيراميدز
الاهلي وبيراميدز

تنتظر جماهير الكرة المصرية اللقاء المرتقب غدًا، بين فريقي الاهلي وبيراميدز لحساب بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تكتسب المباراة اهمية كبرى باعتبارها ستحدد المتصدة بجدارة لترتيب الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز 

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والأردن وفلسطين والسودان، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة - السعودية وقطر، والعاشرة بتوقيت دولة الإمارات - دبي - أبوظبي، بينما في تمام الساعة السابعة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب. 

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر القنوات المصرية الأرضية، وقناة اون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري

لعب بيراميدز في الدوري الممتاز المصري 10 مباريات حصد منها 26 نقطة من 8 فوز و2 تعادل، وقبض على الصدارة بفارق نقطتين عن الأهلي.

الأهلي لعب 9 مباريات حقق الفوز في 8 منها وتعادل في مباراة واحدة امام فيوتشر، واحتل الوصافة مؤقتًا برصيد 25 نقطة.

الأهلي سيحاول جاهدًا القضاء على طموح بيراميدز بإبعده عنه بمسافة 5 نقاط حال الفوز عليه والظفر بالنقاط الثلاثة للمباراة المؤجلة أيضًا.

بينما سيحاول بيراميدز الانفراد بالصدارة برصيد نقطة فارقة حال الفوز على الأهلي حتى لو حقق الأهلي الفوز في مباراته المؤجلة. 

تاريخ المواجهات بين الفريقين 

تواجه الأهلي وبيراميدز في 12 مباراة سابقة تقاسم كل فريق منهما الفوز في 4 مباريات، بين حسم التعادل نتيجة مباراتين.

ويمتلك نادي بيراميدز الغلبة بمساه الجديد بعدما تغير اسمه من الأسيوطي، غلى بيراميدز، حيث فاز على الأهلي في ثلاث لقاءات بينما فاز عليه الاهلي في لقاء وحيد.

وكان الفوز الأكبر فى تاريخ المواجهات اهلاوي وذلك بالدور الثاني لموسم 2014-2015 وانتصار بخماسية نظيفة للاهلي على الأسيوطي.

3 أسباب تشعل المنافسة 

وتشتد وطأة المنافسة بين الفريقين، خاصة خلال السنوات الاخيرة بعدما نجح بيراميدز في خطف نجمي الاهلي عبد الله السعيد ورمضان صبحي، وما تبع ذلك من غضب جماهيري أهلاوي.

لكن المباراة التي ستقام غدًا الثلاثاء، سيكون لها طابع خاص من حيث 3 أسباب ستكسبها صفة التنافس والندية.

أول هذه الاسباب المنافسة على صدارة الدوري حيث سيتكمن الفائز من الإنفراد بالصدارة وحيدًا ويبعد منافسه عنه بشكل مؤقت.

الاهلي لو فاز على بيراميدز وفاز في لقائه المؤجل سيبتعد بمسافة 5 نقاط على الفريق السماوي، بينما لو فاز بيراميدز سيبتعد بفارق نقطة عن الاهلي.  

السبب الثاني، التفوق الواضح لبيراميدز منذ تغيير مسماه حيث يعتبر بيراميدز النادي الوحيد في مصر الذي يمتلك أرقامًا إيجابية ضد الأهلي، وهو ما سيحاول الاهلي تغييره بدءً من تاريخ الغد.

السبب الثالث لكلا الفريقين، تحقيق فوز هام يمنحهما دفعة معنوية قبل خوض لقاءات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بداية من السبت القادم.

 

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