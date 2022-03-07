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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: تجربتنا في القضاء على المناطق العشوائية فريدة وتدرس بالعالم

صدى البلد

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة، والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى ، التي نجحت الدولة في تنفيذها ، قدمت نموذجًا مميزًا ، وتعد تجربة فريدة تدرس بالعالم في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات بها ، ووحدات لائقة كاملة التأثيث لبدء حياة كريمة لقاطني العشوائيات، وذلك كحق أصيل من حقوق الانسان التي تؤمن الدولة المصرية بضرورة توفيره لمواطنيها .

وأضاف محافظ القاهرة ، أن كومباوند أرض الخيالة يعد واحدًا من المشروعات الكبرى، التي أقامتها الدولة كسكن بديل للعشوائيات ، كـ :الأسمرات ومعًا والمحروسة وأهالينا "، وغيرهم ويتكون من ٤٢ عمارة سكنية أرضي و ٩ أدوار متكررة بإجمالى ٢٢٦٨ وحدة سكنية ويخدم كل  عمارة ٢ أسانسير بالإضافة إلى منطقة الخدمات التى تضم (مسجد – كنيسة – مركز إسعاف – نقطة شرطة – نقطة إطفاء – مكتب بريد – مركز شباب - حديقة عامة) .

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مازالت تواصل أعمال نقل سكان منطقة السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة والملاصقة لسور مجرى العيون بمصر القديمة إلى مساكنهم الجديدة بالخيالة حيث سيتم إزالة 520 عقار ونقل قاطنيها البالغ عددهم 1660 أسرة إلى وحدات سكنية جديدة مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم  لهم .

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