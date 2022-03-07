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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"زراعة عين شمس" تعلن تعليمات مهمة لطلاب الفرقة الأولى لنظام الساعات المعتمدة

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أكد الدكتور هشام الحريري ، وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، أنه يجب علي  طلاب المستوى الأول الذين اجتازوا 32 ساعة معتمدة بنهاية الفصل الدراسي الأول ، ولم يتم تشعيبهم سرعة التوجه إلى إدارة شئون الطلاب لتعبئة استمارة الرغبات فى موعد أقصاه الساعة 2 ظهرا يوم الأربعاء الموافق 9 مارس.

وأشار الدكتور هشام الحريري، خلال تصريحاته لـ صدي البلد، إلى انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، مشددا علي تطبيق كافة الاجراءت الاحترازية .

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كما أقيمت فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة "زراعة تبتكر" بكلية الزراعة جامعة عين شمس، بإشراف د. لمياء رضوان مدير وحدة الإبتكار وريادة الأعمال، IHub بكلية الزراعة.

وتم تصعيد خمس فرق من المرحلة قبل النهائية، في مسار الدراسات العليا وخمسة عشر فريق في مسار الطلاب.

وقامت الفرق بعرض الأفكار وتم إعلان الثلاث مراكز الأولى بإجماع المحكمين 
مسار طلاب الدراسات العليا : 
المركز الأول : Smart Aquaponic system using treated gray water
اسماء الفريق : 
د/زينب محمود محمد هندي 
د/ محمود خالد حسن 
د/صبحي محمد عبد المنعم
د/ محمد حسن على

مسار الطلاب :

حيث فاز بالمركز الأول: فريق 
Organic Tomato
اسماء الفريق :
ريم علاء الدين خضر 
دميانه نجيب فرج
هاجر ابراهيم محمد

المركز الثاني: فريق Super 
Biochar production
اسماء الفريق :
اسلام يسري عبد العظيم 
اسراء محمد اسماعيل 
ايمان محمد اسماعيل
يارا ناصر محمد

المركز الثالث: فريق Natural hair dyes
اسماء الفريق : 
نورهان مجدي عبد الحميد 
ياسمين عمر
ندى خليل 
ايريني كرم

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