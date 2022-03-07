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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الحلواني أساسيا.. حمد إبراهيم يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة فاركو في الدوري

حمد إبراهيم
حمد إبراهيم

أعلن حمد إبراهيم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تشكيلة فريقه لمواجهة فاركو مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 12 من  مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها علي ملعب الإسماعيلية.

 وشهد التشكيل إجراء عدة تغييرات بعد عودة محمد فوزي ومحمد بيومي وعماد حمدي وجان موريل ووجيه عبد الحكيم بجانب البدء بعمرو الحلواني أساسيًا لأول مرة منذ إرتدائه قميص الدراويش.

 وضم التشكيل كلا من محمد فوزي في حراسة المرمي ومحمد بيومي وباهر المحمدي ومحمد هاشم وعمرو الحلواني في خط الدفاع ومحمود عبد العاطي دونجا وعماد حمدي وعبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي وجان موريل في خط الوسط ووجيه عبد الحكيم في خط الهجوم. 

ويجلس علي دكة بدلاء الدراويش .. أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمي ومحمد نصر ومحمد دسوقي في خط الدفاع وعمر الوحش ومحمد عادل ومحمد عبد السميع وحسن ياسين وأحمد مصطفي في خط الوسط ودييجو فرناندو في خط الهجوم بينما خرج لأسباب فنية محمد مخلوف وخالد النبريصي.

حمد ابراهيم الدوري المصري النادي الاسماعيلي الاسماعيلي فاركو

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