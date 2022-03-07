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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس البريد المصري يبحث مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آفاق التعاون المشترك

البريد المصري
البريد المصري

أكد رئيس مجلس إدارة البريد المصري الدكتور شريف فاروق، أن البريد المصري يحرص دائما على فتح آفاق التعاون مع جميع المؤسسات والكيانات بما يتيح تطوير الخدمات وتقديم خدمات جديدة ومتميزة لعملاء البريد.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في مصر اليساندرو فراكاسيتي، وذلك في أول لقاء يجمعهما عقب تولي اليساندرو مسئولية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر لبحث آفاق التعاون المشترك.

وأكد فاروق أن اللقاء يأتي بهدف بحث زيادة فرص التعاون المشترك بين البريد المصري وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في مصر، من خلال مساهمة البريد المصري في تحقيق أهداف البرنامج والمتمثلة في الوصول إلى كافة المستفيدين في شتى المناطق والقرى والنجوع بكافة المحافظات عبر الاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب البريد المصري والتي يبلغ عددها نحو4200 مكتب بريد بالإضافة إلى 90 سيارة متنقلة إلى جانب 50 كشكا بريديا منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يضمن وصول أهداف البرنامج إلى كافة المواطنين بكل سهولة ويسر.

من جانبه قال اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بمصر، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة كيفية تعزيز الابتكار ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والتعاون مع مركز الابتكار الخاص بهم لتوسيع شراكتنا ونطاق الشمول المالي الرقمي، مشيرا إلى أن هذه هي المجالات ذات الأولوية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تتسق أيضا مع استراتيجيتنا للتحول الرقمي.

وأشاد بما توصل إليه البريد المصري من تطور في البنية التحتية والتكنولوجية وتطوير مكاتب البريد وانتشارها وتحويلها من الشكل التقليدي إلى مكاتب تقدم جميع الخدمات باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية بما يضمن تقديم كافة المعاملات بمستوي عال من الجودة.

من جانبها أكدت الدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن البريد المصري قام بدور مهم للاستجابة السريعة والمبتكرة للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا، موضحة أن تعاون برنامج الأمم المتحدة الانمائي والبريد المصري خلال هذه الفترة حقق نجاحا كبيرا في بناء القدرات المؤسسية وتحديث آليات الخدمات العامة وتعزيز إمكانية وصول تلك الخدمات لكافة المستفيدين.

البريد المصري الأمم المتحدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شريف فاروق

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