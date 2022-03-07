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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

مجدي احمد علي: يجب اقامة جهة واحدة لاخذ تصاريح السينما

مجدي أحمد علي
مجدي أحمد علي

اقيم اليوم ندوة بعنوان "التصوير الاجنبي وآفاقه ومشاكله" ضمن فعاليات مهرجان الاقصر للسينما الافريقية، بحضور مستشار وزيرة الثقافة والمشرف على الرقابة على المصنفات الفنية خالد عبد الجليل، والمخرج عمر عبد العزيز وسيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرج مجدي احمد علي.

وقال مجدي احمد علي": علينا توحيد الشباك الواحد، اى الحصول على كل التصاريح من مكان واحد فقط وليس اكثر من جهه، وحينما كنت اصور ٢ طلعت حرب ذهبت لاكثر من جهة لاخذ التصاريح".

وتابع " احمد علي":" علينا ان ندعم اقامة دور العرض في مصر، لانها صناعة استراتيجية مهمة، وعلينا ان تكون بلدنا موطن لصناعة السينما وهي شديدة العراقة ولها جمهورها الجاهز

وقاطعه خالد عبد الجليل وقال": شكلنا لجنة بالفعل منذ شهور قليله، متواجدة داخل مدينة الانتاج الاعلامي لانها منطقة حرة وهذا يسهل اكثر التصاريح".

وعاد وتابع مجدي حديث وقال": انا لسة مع دفع اموال لتصوير الاماكن السياحية، والمسألة تختاج رؤية عامة وليست تفصيلية.

تفاصيل مهرجان الأقصر

يحضر المهرجان 100 شاب وفتاة من محافظات مصر المختلفة جميع فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ومشاهدة أفلامه في دورته الحادية عشرة والمقررة في الفترة من 4 إلي 10 مارس، وذلك بدعم من وزارة الشباب والرياضة والوزير الدكتور أشرف صبحي، وذلك للتعرف علي الثقافات الأفريقية المختلفة وعادات الشعوب وٱمالها وأحلامها.

وجاء اختيار هؤلاء الشباب والشابات من محبي السينما والفنون، عبر برنامج " نوافذ " الذي كان ينظمه المهرجان من خلال مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، بإشراف نجوى صلاح وكيل وزارة الشباب والرياضة للبرامج الثقافية والفنية.


10 ورش

يقدم مهرجان الأقصر خلال دورته الحادية عشرة، 10 ورش فنية لدعم المواهب لجميع الفئات العمرية، ضمن برنامج تنمية الجمهور المحلي ودعم المواهب بصعيد مصر.

ويحرص المهرجان كل عام علي تقديم هذه الورش، حيث يقدم هذا العام ورش تقام لأول مرة، ومن بينها ورشة جديدة تحت عنوان "الحكي المسرحي لسيدات الجنوب " للفنانة إيمان شاهين ، ويقدم ورشة الإخراج السينمائي المخرج والمنتج احمد رشوان والتي تستهدف شباب الأقصر لتعليمهم مفهوم الإخراج السينمائي .

وتستهدف ورشة "سينما الأطفال " للمخرجة شويكار خليفة، طلاب الابتدائية، حيث يتم تدريب طلاب مدرسة جديدة كل يوم، وتعريفهم بسينما الأطفال واستخدام رسوماتهم فى صناعة فيلم قصير.

 

أفضل فيلم عن المرأة

يخصص مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خلال دورته الحادية عشرة، لجنة متخصصة لاختيار أفضل فيلم يعبر عن المرأة في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، وتضم تلك اللجنة الناقدة هويدة حمدي والفنانة سلوي محمد علي والفنان حمزة العيلي، ويتنافس في تلك المسابقة 15 فيلما منها 5 أفلام مصرية والـ 10 أفلام الأخرى من دول أفريقية متعددة مثل: أوغندا، أنجولا، ورواندا، غانا، توجو".

إعادة اكتشاف مصر

كما اعلن عن إقامة ندوة رئيسية في اطار شعار " إعادة اكتشاف مصر " تتضمن مناقشة كيفية دعم  وتسهيل التصوير الأجنبي في مصر ، وغيرها من المحاور والندوات الخاصة بالاحتفال بمئوية توت عنخ آمون ومرور 200 عام علي فك رموز حجررشيد.

مجدى أحمد على احمد علي التصوير الاجنبي وآفاقه ومشاكله مهرجان الاقصر للسينما

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