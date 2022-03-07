جامعة عين شمس: ربط احتياجات سوق العمل بالمنظومة التعليمية.. وتؤكد: خطط متكاملة لدعم الطلاب ذوي الإعاقة بتعاون جميع الكليات

جامعة عين شمس:

نولي اهتمامًا كبيرًا لدعم الطلاب ذوي الإعاقة وإدماجهم داخل المجتمع الجامعي

خطط متكاملة لدعم الطلاب ذوي الإعاقة بالتعاون بين جميع الكليات

نسعى لتزويد الطلاب بالمهارات المطلوبة للالتحاق بالوظائف في سوق العمل

نعمل على ربط مشروعات الطلاب باحتياجات سوق العمل

أكدت الدكتورة نجوى بدر، عميد كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس، أن ثورة المعلومات أصبحت بالفعل الميزة الرئيسية للقرن الحادى والعشرين، التى تداخلت مع ثورة وسائل الاتصال الحديثة التى يشهدها العالم، مشيرة إلى أن المعلومة أصبحت مصدر القوة.

وأشادت الدكتورة نجوى بدر، بدور كلية الحاسبات والمعلومات فى دعم كافة الأنشطة الطلابية، مؤكدًة دور التعليم الحيوى فى بناء شخصية الطلاب بما يتواكب مع رؤية مصر 2030.

وقالت عميد كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس، إن الكلية مهتمة منذ نشأتها بصناعة البرمجيات، كما أن مصر متميزة في هذا المجال على مستوى كل القطاعات، وهناك العديد من الأقسام المتميزة.

وأضافت الدكتورة نجوى بدر، أنه تم بدء الدراسة بأول برنامج متخصص في حوسبة الروبوتات بنظام الساعات المعتمدة على مستوى الجامعات المصرية، اعتبارا من العام الجامعي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .

وأشادت عميد كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس، بالمؤتمرات والمبادرات واللقاءات التثقيفية التى تستهدف الشباب بوصفهم قاطرة التنمية وأمل الأمة، مؤكدًة حرص القيادة السياسية على النهوض بالدولة لمواكبة التقدم الذى يشهده العالم بإنجازات ومشروعات قومية فى كافة المجالات .

وأوضحت "بدر" أن التقدم العلمى والتكنولوجى الذى تشهده مصر فى الوقت الراهن مهم جدا لفرص التعليم والتعلم وتنمية المهارات والمواهب، مشيرة إلى أن كل تغير مجتمعى يصاحبه تغير حضارى، ووجهت الشكر لرئيس الجامعة الدكتور محمود المتيني على إتاحة الندوات التثقيفية المثمره لابناءنا الطلاب.

ولفتت الدكتورة نجوى بدر، إلى أن الثورة الرقمية مكنت المعلومات من الانتشار على نطاق أوسع وبسرعة أكبر من ذى قبل، حيث أصبحت المعلومات بالفعل القوة الناعمة أكثر من أى وقت مضى، لذلك حرصت جامعة عين شمس علي ربط احتياجات سوق العمل بعجلة التطوير بالمنظومة التعليمية.

فيما أكدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، أن الاعتماد المؤسسي الذي حصلت عليه الكلية عام 2015، واستمرار الكلية في تبني معايير الجودة على كافة المستويات، منها في المقام الأول تطوير العملية التعليمية لتأهيل الخريجين لسوق العمل بشكل مميز، كذلك تزويد الطلاب بالمهارات المطلوبة للالتحاق بالوظائف المطلوبة في سوق العمل بجانب الشق الأكاديمي.

وأوضحت عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، أن العملية التعليمية لا تقتصر على تلقي العلوم اللغوية فقط داخل قاعات المحاضرات؛ ولكن تمتد كما هو الحالي في قسم اللغة الإيطالية إلى المشاركة في الأنشطة المختلفة التي ينظمها القسم بالتعاون مع السفارة الإيطالية بالقاهرة، كذلك توسيع مدارك الطالب من خلال التعامل مع أهل اللغة في السفارة والمناسبات المختلفة للاطلاع على ثقافة مجتمعهم وتطوير استخدام اللغة ومهاراتها.

وتابعت الدكتورة سلوى رشاد، أن التطوير الذي شهدته الكلية خلال الفترة القصيرة الماضية على مستوى البنية التحتية مثل القاعات الإلكترونية الجديدة هذا من جهة وعلى مستوى طرح برامج متخصصة في الترجمة مثل برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الإيطالية وغيرها من اللغات في الكلية والتي بدأت في استقبال طلاب خلال العام الأكاديمي الحالي وذلك لمواكبة تطورات سوق العمل.

وأشارت عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، إلى أنه بعد حصول الكلية على الاعتماد المؤسسي الأخير قامت الكلية بوضع ٢٠% من الدرجات على أعمال السنة والأنشطة التي يجتازها الطالب وتزوده بمهارات كبيرة تؤهله لسوق العمل، ويجب على الطالب تنمية مهاراته وتطويرها للدخول في سوق العمل.

وقالت الدكتورة سلوى رشاد، إن الالتحاق بسوق العمل لا يتوقف على تلقي التدريبات الخاصة بالبرمجيات المختلفة المطروحة في الأسواق، وإنما يعتمد بشكل كبير على المهارات الشخصية للفرد، ولابد أن يكون الطالب يمتلك خلفية معرفية لا بأس بها.

وأضافت "رشاد"، أن قسم اللغة الإيطالية من أقدم وأهم الاقسام بالكلية مطلوب لسوق العمل بشكل قوي، ويحظى بسمعة مرموقة عالمية وفي سوق العمل، وشددت على أن إدارة الكلية تعمل على التفاعل مع الخريجين لسرعة تلبية احتياجات سوق العمل وللاستماع إلى مقترحاتهم بشأن تطوير برامج الكلية.

وأعلنت عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، أنه تم عمل لقاء مع خريجي قسم اللغة الإيطالية وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الفرقة الثالثة والرابعة بالكلية، وطلبت من الخريجين تقديم مقترحاتهم لتطوير مهارات التي تستهدفها المقررات الدراسية وتقديم اقتراحات بأسماء الجهات التي يمكن أن يتدرب بها الطلاب في التخصص قبل التخرج.

ومن جانب اخر أكدت الدكتورة رنا الهلالي، مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس، أن جامعة عين شمس تحرص علي تحقيق أعلى درجات التعاون المنشود بين كليات الجامعة من خلال تضافر ودمج الجهود والأبحاث العلمية للخروج بنتائج وتوصيات لخدمة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشارت إلى أن هذا الحرص يأتي تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بتكاتف جهود جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجامعة للاهتمام بحل المشكلات التي تواجه هذه الفئة التي تحتاج أكبر قدر من الدعم حيث أن التسامح والمودة وقبول الآخر تعد من علامات تحضر الدول.

وأوضحت الدكتورة رنا الهلالي، أن تعليم ودمج ذوي الإعاقة ينعكس على المجتمع ككل ويترك أثره المجتمعي على مختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى أن الجامعة بصدد الإعداد لبرنامج متخصص للطلاب من ذوي الإعاقة الذهنية يلائم قدراتهم في التحصيل.

وشددت مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس، علي ضرورة إنهاء التنمر بالشخصية ذات الإعاقة وبث ثقافة تكيف المجتمع مع الشخص ذى الإعاقة وليس العكس، مؤكدة على أهمية الفهم والقبول والتعرف على الطرق القويمة في التعامل ،مع البعد عن فكرة الوصمة والنقيصة.

ولفتت "الهلالي" إلى جهود الجامعة في اطلاق العديد من الحملات التوعوية التي تدعو الي الاهتمام بقضايا الشخصية ذات الإعاقة داخل وخارج الجامعة وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع، كما أشادت بأحد أهم القرارات الملزمة لأعضاء هيئة التدريس على دورات في كيفية التعامل مع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة .

وأضافت مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس، أن الجامعة بدأت في تنفيذ هذا المشروع تماشياً مع توجهات الدولة في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام بهم وإعطائهم حقوق على قدم المساواة مع أقرانهم من الأسوياء.

وأشارت الدكتورة رنا الهلالي إلى أن الجامعة حرصت على دعم ورعاية الطلاب ذوي القدرات الخاصة ودمجهم داخل المجتمع الجامعي منذ عام 2013، بالتزامن مع اهتمام الجامعة بالترقي في التقييمات والتصنيفات العالمية.

وقالت “الهلالي” إن كلية الأداب جامعة عين شمس لديها أول قاعة تعليمية معدة خصيصًا لتقديم الخدمات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس والجامعات المصرية وهي قاعة مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية لخدمة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وشددت مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس، على ضرورة تصحيح مفهوم الدمج بحيث تصل الخدمات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة بصورة تناسب إعاقته؛ مما يجعله مطلوبا بالفعل بسوق العمل.