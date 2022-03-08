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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أيقونة فورد "مونديو" 2022 الجديدة تنطلق بالسوق الصيني .. صور

ايقونة فورد مونديو
ايقونة فورد "مونديو" 2022 الجديدة تنطلق بالسوق الصيني

تقدم شركة فورد باقة من الاصدارات القوية في عالم السيارات، حيث تمتلك تاريخ عريق وممتد واسطول ضخم يضم الكثير من الطرازات، سواء ضمن فئة الكروس اوفر، أو الهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام، وفئة السيدان ومنها الايقونة "مونديو".

ايقونة فورد "مونديو" 2022 الجديدة تنطلق بالسوق الصيني 

ايقونة فورد "مونديو" 2022 الجديدة تنطلق بالسوق الصيني

 

ظهرت السيارة فورد مونديو للمرة الأولى في عام 1993، وتعد هي واحدة من ابرز اصدارت السيدان على الاطلاق، لتقدم عبر اجيال متعددة مع مسميات مختلفة بحسب السوق المقدمة من خلاله، حيث يتم طرحت بالسوق الارجنيتي من قبل باسم فيوجن، أو كونتور بالاسواق الخاصة بأمريكا الشمالية.

ايقونة فورد "مونديو" 2022 الجديدة تنطلق بالسوق الصيني 

بينما تعزز السيارة فورد مونديو من تواجدها داخل السوق الصيني باطلالة 2022، حيث تضم السيارة تصميم خارجي طويل نسبيًا كعادة اصدارت تلك النسخة الشهيرة، مع بعض اللمسات البازرة والغائرة ذات المظهر الانسيابي، مما يعطيها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

ايقونة فورد "مونديو" 2022 الجديدة تنطلق بالسوق الصيني 

بينما ترتكز السيارة فورد مونديو على جنوط رياضية مروجية الشكل تجمع بين اللون الفضي والاسود، وبمفهوم رباعي الابواب، بالاضافة إلى مصابيح أمامية ذات اطلالة عدوانية حادة، مع مصابيح ضباب على جانبي الصادم الأمامي.

ايقونة فورد "مونديو" 2022 الجديدة تنطلق بالسوق الصيني 

وتتوسط مقدمة السيارة فورد مونديو شبكة متعدد الفتحات الهوائية باللون الاسود، مع مرايات جانبية كهربائية التحكم، بالاضافة إلى منظومة عادم مزدوجة، وزعنفة القرش الخلفية، ومجموعو من حساسات الحركة، واضاءة مميزة بالناحية الخلفية مع لمسات اكثر رشاقة.

ايقونة فورد "مونديو" 2022 الجديدة تنطلق بالسوق الصيني 

كما ظهرت مقصورة القيادة للسيارة فورد مونديو بشاشة ملونة كبيرة الحجم، تتصل بشكل متقارب مع لوحة البيانات الخاصة بقائد المركبة، مع فرامل يد كهربائية، وناقل حركة متطور أوتوماتيكي الاداء، مع مكيف هواء باللمس، ومقود حركة متعدد الوظائف يضم الكثير من تقنيات التحكم. 

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