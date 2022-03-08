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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الصحة: إصدار 550 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهرين.. وبشرى سارة بشأن الموجة الخامسة لـ كورونا

خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار

تحدث  الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، حول العديد من القضايا منها آخر تطورات فيروس كورونا في مصر، كما كشف مصير الطلاب العائدين من أوكرانيا، ونرصد في السطور التالية أبرز التصريحات:

وزير التعليم العالي: تكليف رئاسي بتشكيل لجنة لدارسة موقف الطلاب العائدين من أوكرانيا
كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي القائم بعمل وزير الصحة، مصير الطلاب العائدين من أوكرانيا.

وقال "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "منذ عامين تم إطلاق منصة إلكترونية للطلاب المصريين في الخارج، ومسجل عليها جميع الطلاب في الخارج"، لافتا: "مسجل عليها 3220 طالب في أوكرانيا".

تراجع الإصابات والوفيات.. الصحة: انكسار الموجة الخامسة لـ فيروس كورونا.. فيديو
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، إنه تم الانتهاء من الاجتماع مع كل مديري مديريات الشئون الصحية على مستوى المحافظات وقيادات الوزارة من كافة القطاعات.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الذي وصلنا إليه حتى اليوم في عدد الإشغالات على مستوى المستشفيات في أعداد كورونا تقول إن الموجة الخامسة لفيروس كورونا انكسرت بشكل حاد جدا".

 

 

وزير الصحة يكشف أسباب انخفاض أعداد الإصابات بكورونا.. فيديو
كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي القائم بعمل وزير الصحة، أسباب انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا.


وقال "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "الدولة المصرية توسعت في معدلات التطعيم خلال الفترة الماضية بشكل كبير جدا، وذلك من خلال توفير كميات من التطعيم بأنواع مختلفة لكل فئات الشعب في كل مكان".

 

الصحة: سنصل إلى تطعيم 70 % من المواطنين خلال شهرين.. فيديو
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، إن العالم بدأ يتعامل مع فيروس كورونا مثل الإنفلونزا الموسمية.


وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الكثير من دول العالم بدأت في تقليل الإجراءت الاحترازية وآخرها المملكة العربية السعودية ونحن في مصر لدينا بعض التحفظ والإجراءات التي يتم اتخاذها من خلال لجنة الأزمة لأننا لم نصل لمعدلات التطعيم التي نتمناها".

 

 

الصحة: حالة سمير صبري الصحية مستقرة ونتابعها يوم بيوم.. فيديو
كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة،  أخر تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري.

وقال "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الفنان سمير صبري محترم ومحبوب، وحصلنا على تكليف من الرئيس السيسي للتعامل مع الحالة".

 

 

الصحة: إصدار 550 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهرين.. فيديو
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، إنه تم إصدار 550 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهرين.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: " نتلقى يوميا تكليفات من الرئيس السيسي لعلاج ما لا يقل من 7 إلى 10 حالات تحتاج رعاية وعلاجا على نفقة الدولة، ونتعامل مع هذه الحالات بتكليف فوري".

 

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