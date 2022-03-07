وزير الصحة يكشف أسباب انخفاض أعداد الإصابات بكورونا.. فيديو

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي القائم بعمل وزير الصحة، أسباب انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "الدولة المصرية توسعت في معدلات التطعيم خلال الفترة الماضية بشكل كبير جدا، وذلك من خلال توفير كميات من التطعيم بأنواع مختلفة لكل فئات الشعب في كل مكان".

وأشار: "الإدارة الحكيمة للأزمة خلال رئاسة مجلس الوزراء والمتابعة من الرئيس السيسي على مدار سنتين، والتي أدت من خلال العمل المؤسسي دور بطولي، وهو ما ترك أثر كبير على قدرة الدولة المصرية في التعامل مع الأزمات بنجاح، سواء صحيا أو اقتصاديا وفي كل المجالات".



وأوضح: "التعامل الجيد مع الأزمة لم يكن سيحدث إلا في وجود قيادة سياسية ومؤسسات دولة تنفذ رؤية سياسية استطاعت قيادة الدولة في عصر صعب".