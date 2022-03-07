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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تراجع الإصابات والوفيات.. الصحة: انكسار الموجة الخامسة لـ فيروس كورونا.. فيديو

خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، إنه تم الانتهاء من الاجتماع مع كل مديري مديريات الشئون الصحية على مستوى المحافظات وقيادات الوزارة من كافة القطاعات.


وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الذي وصلنا إليه حتى اليوم في عدد الإشغالات على مستوى المستشفيات في أعداد كورونا تقول إن الموجة الخامسة لفيروس كورونا انكسرت بشكل حاد جدا".

 

وتابع: "هناك نقص في معدلات المرضى المصابين بفيروس كورونا، وهناك نقص بنسبة تصل إلى 41% في عدد الوفيات والمعدلات والمؤشرات تؤكد أن الموجة الخامسة انكسرت بشكل واضح".

 

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، أن انكسار الموجة الخامسة انعكس على عدد الحالات التي تتردد على المستشفيات".

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