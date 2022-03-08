عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد جمعة يتقمص دور المذيع ويحاور عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس

محمد جمعة - عمرو
محمد جمعة - عمرو الليثي

قال الفنان محمد جمعة خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع د. عمرو الليثي ان لديه أمنية هي تقديم برنامج تليفزيون ، و قرر الليثى إعطاءه الفرصة وتقديم برنامج بعنوان يوم الجمعة مع جمعة.

وقام الفنان محمد جمعة بدور المذيع ووجه سؤال الي عمرو الليثى لماذا دخلت معهد السينما قسم انتاج ثم حولت الى قسم اخراج .

وقال الليثى انه اثناء دراسة الإنتاج في المعهد عمل مساعد مخرج و وأعجب جدا بالإخراج فقرر التحويل ، و عمل مشروع التخرج وحصلت علي جوائز كثيرة في المهرجانات. 

وتابع الليثي ولكن فى هذا الوقت بعد التخرج ، كانت الجهة الإنتاجية الأكبر في مصر "قطاع الإنتاج " برئاسة والدي " ممدوح الليثي" فكان زملائي  متاح لهم اخراج مسلسلات الا انا فقررت الابتعاد عن الإخراج. 

ووجه محمد جمعة سؤال لعمرو الليثي ماذا قلت لابنك عندما اراد ان يمثل واجاب الليثى انا لم اتدخل في قراره حتى ان ناس كتير لا تعرف انه ابني الا عندما نشر صورة لى في عيد ميلاده ، و هو مسمى نفسه محمد مازو ، و يرفض بشدة انى اساعده في حاجة ، و عندى أيضا ابن مذيع و محدش يعرف انه ابنى ، و الجيل الجديد بقى عنده ثقافة انه يريد ان يبني نفسه بنفسه ، و الحقيقة انا أيضا تعلمت هذا من والدى رحمه الله كان لا يعرف المجاملات. 

وعقب الليثى على موهبة محمد جمعة في تقديم البرامج هايل و مذاكر كويس و ليك حضور عفوى حلو ، و ارجوك وافق على فكرة البرنامج، وعقب جمعة انه بالفعل هناك فكرة برنامج مع محمد أبو ذكرى .

وفي الختام قال محمد جمعة انه من اكثر المعجبين بالحالات الإنسانية و الخير الذى يقدمه برنامج واحد من الناس و انا بطالبك يا دكتور عمرو انك تستمر في هذا لان الدولة على كاهلها حمل كبير ، و دور البرنامج مهم جدا و انا مع حضرتك داعم للخير في اى شي .

 

أحدث أعمال محمد جمعة 

وكان الفنان محمد جمعة قد شارك ضمن أحداث فيلم الجريمة ، والذى يعرض حالياً فى دور العرض السينمائى. 

وتدور أحداث فيلم الجريمة فى فترة السبعينات حول مجرم -  الدور الذى يلعبه أحمد عز  -  ينفذ عددا من الجرائم، وفى النهاية يقع فى جريمة تجعله يتورط ويورط معه الكثيرين، وتتوالى الأحداث فى إطار مشوق. 

فيلم الجريمة والذى يقوم ببطولته أحمد عز ، ومنة شلبى من إخراج شريف عرفة ، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين أبرزهم ماجد الكدواني. 

كما شارك محمد جمعة كضيف شرف ضمن أحداث فيلم “ موسى ” ، والذى تم طرحه عبر إحدى المنصات ويقوم ببطولته كريم محمود عبد العزيز ومن إخراج بيتر ميمى. 

 

الفنان محمد جمعة 

حصل محمد جمعة على شهرة واسعة، من خلال شخصية عم ضياء التي شارك بها في مسلسل الوصية عام 2018، وتركت الشخصية آثارًا واضحة مع الجمهور حتى يومنا هذا، ولا زالت جملة "كله رايح"، تتردد على السوشيال ميديا، فهي جملة اشتهرت بها الشخصية خلال أحداث المسلسل.

محمد جمعة الفنان محمد جمعة عمرو الليثي أعمال محمد جمعه arts Arts Entertainment entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي يضرب البلاد غدا.. والأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس

1000 جنيه زيادة في طن الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين في مصر

جرام الذهب يقترب من 1000 جنيه.. أسعار المعدن الأصفر تسجل مستويات تاريخية اليوم الاثنين

الملك أحمد فؤاد الثاني وعائلته يزورون شارع المعز .. صور

صدى البلد ينفرد بتفاصيل حالة غادة عادل الصحية وسبب دخولها المستشفى

بشرى سارة.. "التموين": انخفاض من 20 إلى 30% في سلع المجمعات الاستهلاكية

إيرفلوت الروسية توقف رحلاتها الجوية إلى القاهرة حتى 30 أبريل القادم

التموين: الحبس عامين وغرامة مليون جنيه لمرتكب جريمة احتكار السلع.. فيديو

موضوعات متعلقة

محمد جمعة: أكثر شيء أحزنني حرق مسرح بني سويف

محمد جمعة: أتمنى تقديم عمل فني عن حياة أحمد زكي

مكتشف النجوم.. رؤوف عبد العزيز لعب دورا صعبا بمسلسل سوشيال

حفلات النجوم قبل رمضان.. تامر حسني في دبي وأصالة والمهندس بفبراير الكويت

العرض العالمي الأول لفيلم I’m Not Lakit بمهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة

بعد زفاف حفيدته.. ابنة عبد الرحمن أبو زهرة:إحساس جميل وأنا شايفاها عروسة

وبينا ميعاد.. عبد الرحيم كمال يروج لمسلسل جزيرة غمام

أمانى ضرغام: لا يوجد جزء خامس من يوميات زوجة مفروسة أوى

ترشيحاتنا

الرئيس الفرنسي: يجب التعامل مع روسيا وشعبها باحترام

في ذكرى ميلاده.. قصة هروب زوجة عادل أدهم وصدمته بعد إنكار ابنه له

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 8- 3- 2022

كواليس افتتاح المؤتمر العلمي العاشر لثقافة القرية بالمركز الثقافى لكفر الشيخ

ناسا تفتح عينة تربة جمعها رواد فضاء أبولو من سطح القمر قبل 50 عاما

دعاء المعجزات للرزق .. هدي نبوي لا تهدر ثوابه في هذا الصباح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كندية وبلوجر شهيرة .. من هي سارة صبري حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة؟

أحب إسماعيل ياسين و تحية كاريوكا.. أبرز تصريحات الجزائرية بيونة بمهرجان الاقصر

ثابت منذ 34 عامًا .. ماذا قالت التموين عن أسعار الخبز قبل رمضان ؟

بسبب عيش بشوقك.. تفاصيل الأزمة بين حمادة هلال وتامر حسني

فيديو

هند صبرى: منى زكى فنانة عظيمة وعايزة أتجوز غير مفاهيم الزواج.. فيديو

تعرف على النجوم الراحلين عن الزمالك .. فيديو جراف

مرض غادة عادل .. كل ما تريد معرفته عن التهابات المثانة

أحمد عز عامل بناء فى برومو الفيلم القصير أخويا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

اﻟﻤﺰﻳﺪ