محمد جمعة يتقمص دور المذيع ويحاور عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس

قال الفنان محمد جمعة خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع د. عمرو الليثي ان لديه أمنية هي تقديم برنامج تليفزيون ، و قرر الليثى إعطاءه الفرصة وتقديم برنامج بعنوان يوم الجمعة مع جمعة.

وقام الفنان محمد جمعة بدور المذيع ووجه سؤال الي عمرو الليثى لماذا دخلت معهد السينما قسم انتاج ثم حولت الى قسم اخراج .

وقال الليثى انه اثناء دراسة الإنتاج في المعهد عمل مساعد مخرج و وأعجب جدا بالإخراج فقرر التحويل ، و عمل مشروع التخرج وحصلت علي جوائز كثيرة في المهرجانات.

وتابع الليثي ولكن فى هذا الوقت بعد التخرج ، كانت الجهة الإنتاجية الأكبر في مصر "قطاع الإنتاج " برئاسة والدي " ممدوح الليثي" فكان زملائي متاح لهم اخراج مسلسلات الا انا فقررت الابتعاد عن الإخراج.

ووجه محمد جمعة سؤال لعمرو الليثي ماذا قلت لابنك عندما اراد ان يمثل واجاب الليثى انا لم اتدخل في قراره حتى ان ناس كتير لا تعرف انه ابني الا عندما نشر صورة لى في عيد ميلاده ، و هو مسمى نفسه محمد مازو ، و يرفض بشدة انى اساعده في حاجة ، و عندى أيضا ابن مذيع و محدش يعرف انه ابنى ، و الجيل الجديد بقى عنده ثقافة انه يريد ان يبني نفسه بنفسه ، و الحقيقة انا أيضا تعلمت هذا من والدى رحمه الله كان لا يعرف المجاملات.

وعقب الليثى على موهبة محمد جمعة في تقديم البرامج هايل و مذاكر كويس و ليك حضور عفوى حلو ، و ارجوك وافق على فكرة البرنامج، وعقب جمعة انه بالفعل هناك فكرة برنامج مع محمد أبو ذكرى .

وفي الختام قال محمد جمعة انه من اكثر المعجبين بالحالات الإنسانية و الخير الذى يقدمه برنامج واحد من الناس و انا بطالبك يا دكتور عمرو انك تستمر في هذا لان الدولة على كاهلها حمل كبير ، و دور البرنامج مهم جدا و انا مع حضرتك داعم للخير في اى شي .

أحدث أعمال محمد جمعة

وكان الفنان محمد جمعة قد شارك ضمن أحداث فيلم الجريمة ، والذى يعرض حالياً فى دور العرض السينمائى.

وتدور أحداث فيلم الجريمة فى فترة السبعينات حول مجرم - الدور الذى يلعبه أحمد عز - ينفذ عددا من الجرائم، وفى النهاية يقع فى جريمة تجعله يتورط ويورط معه الكثيرين، وتتوالى الأحداث فى إطار مشوق.

فيلم الجريمة والذى يقوم ببطولته أحمد عز ، ومنة شلبى من إخراج شريف عرفة ، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين أبرزهم ماجد الكدواني.

كما شارك محمد جمعة كضيف شرف ضمن أحداث فيلم “ موسى ” ، والذى تم طرحه عبر إحدى المنصات ويقوم ببطولته كريم محمود عبد العزيز ومن إخراج بيتر ميمى.

الفنان محمد جمعة

حصل محمد جمعة على شهرة واسعة، من خلال شخصية عم ضياء التي شارك بها في مسلسل الوصية عام 2018، وتركت الشخصية آثارًا واضحة مع الجمهور حتى يومنا هذا، ولا زالت جملة "كله رايح"، تتردد على السوشيال ميديا، فهي جملة اشتهرت بها الشخصية خلال أحداث المسلسل.