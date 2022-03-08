وادي دجلة يصدم الأهلي: بند شراء أحمد عاطف مفعل من فيوتشر

أكد الإعلامي محمد شبانة ان إدارة الأهلي تواصلت بشكل شفهي مع مسئولي وادي دجلة من أجل التعاقد مع أحمد عاطف المعار لصفوف فيوتشر إف سي حتي نهاية الموسم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة

وأضاف شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس": " أمير توفيق مدير التعاقدات أجري اتصالا مع إدارة دجلة للاستفسار عن عقد أحمد عاطف مع فريق فيوتشر.

وواصل: فريق وادى دجلة أكد لمدير التعاقدات أن أحمد عاطف معار منه إلى نادي فيوتشر مع وجود بند أحقية الشراء بموافقة اللاعب دون الرجوع إلى مسؤولي وادي دجلة".

وتابع: الأهلي لم يرسل عرضا رسميا حتى الآن وعلى الجانب الاخر فيوتشر لم يتحدث مع دجلة عن تفعيل بند أحقية الشراء".

وأكمل: " دخول القلعة الحمراء في مفاوضات مع دجلة لضم عاطف، جاء بعد تذبذب مستوي المهاجمين وخاصة حسام حسن في ظل عدم قناعة موسيماني به ومشاركته في دقائق معدودة .

وأوضح : رغبة الجنوب افريقي في ضم لاعب دجلة؛ جعله يستفسر عن عقد اعارته مع فيوتشر إف سي باعتباره مهاجم واعد بعد تألقه في أول ظهور هذا الموسم".