رمضان السيد: كل المؤشرات والقرارات في الإسماعيلي تنبئ بهبوطه نهاية الموسم

انتقد رمضان السيد نجم الكرة المصرية السابق، طريقة التعامل داخل النادي الإسماعيلي، موضحا أن ما يعيشه النادي حاليا منتهى التهريج.



وتابع السيد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس، على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة: "متعجب جدا من رحيل عدد من الأعمدة الرئيسية للفريق والنادي في وضعه الحالي مثل محمد صادق وشكري نجيب، تعامل الادارة غريب جدا، كما أن رحيل خوان براون قرار خاطئ".



وواصل نجم الكرة المصرية السابق: "الاسماعيلي يفتقد للروح والعزيمة والاصرار على الفوز، القصة ليست قصة مدرب، حمد إبراهيم أو غيره من المدربين يحملون مهمة ثقيلة لأن كواليتي اللاعبين ودوافعهم أضعف من المتوقع".



وأكمل رمضان السيد: "أشعر أن جميع القرارات والأحداث داخل نادي الإسماعيلي تؤدي إلى الهبوط، براون كان يعمل بشكل مميز وأدى في كأس الرابطة بشكل جيد، لكن الأوضاع الحالية لا تبشر بالخير".



واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته: "غياب حسني عبدربه عن جهاز الإسماعيلى؛ غلطة كبيرة، ومفيش لاعب يشيل الفريق في الإسماعيلي، الدراويش يحتاج معجزة للبقاء، لا بد أن يحدث لم شمل أولا، واللاعيبة تشعر بقيمة التي شيرت".