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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق السيد: التجديد لـ حامد وبن شرقي وأبوجبل مهم لاستقرار الزمالك

طارق السيد
طارق السيد

أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق، أن أسامة نبيه حقق نجاحاً كبيراً مع الزمالك خلال فترة قصيرة، وفاز على الجونة، على الرغم من اعتراضه طريقة عودته للفريق فهو مدرب كبير، لكن المسؤولية صعبة أمام فيريرا.

وقال السيد في تصريحات خاصة ليرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي على قناة etc: "الزمالك لا يقف على لاعب ومن يرحل عنه يخسر كثيرًا، لكن فيريرا سيرتب أوراقه وسيحدد المراكز التي يطلب التدعيم فيها وسيواجه أزمة وقف القيد، وبالتالي من الضروري عودة الإعارات".

وأضاف: "من اللاعبين المهم التجديد لهم طارق حامد لان الزمالك لديه مشكلة قي نصف الملعب فهو قائد في الملعب، والتجديد لطارق حامد وبن شرقي وابو جبل امر مهم لاستقرار قوام الزمالك ".

وأكمل: "الزمالك بحاجة للاعب وسط جديد يعوض طارق حامد لأي سبب، ومن  يعوض بن شوقي صفقة خارجية اتمنى ابراعيم عادل او رمضان صبحي، وأبو جبل حارس مرمى مميز يجب التجديد معه  حيث إنه ينافس الشناوي على حراسة عرين المنتخب وله رصيد كبير لدى الجمهور صنعه خلال بطولة أمم افريقيا، وكنت اتمنى بقاء محمد صبحي في الزمالك لأن رحيله غلطة".

وأشار الى ان: "مباراة الأهلي وبيراميدز مسيرة مهمة في الدوري، حيث إن بيراميدز متصدر عن الأهلي، ويرغب في كسر حاجز النتائج السيئة، وايهاب جلال يرغب دائما في الفوز، والأهلي سيخوض مباراة بيراميدز بالقوة الضاربة".

اسامه نبيه طارق السيد الزمالك الجونة فيريرا

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