رمضان السيد: أفشة يفقد 50% من قوته في غير مركزه

يعتقد رمضان السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي خارج حسابات المنتخب الوطني تماما بسبب طريقة اللعب، موضحا أن أفشة يفقد 50% من قوته إذا لعب في غير مركزه، مطالب موسيماني بتوظيف أفشة في مركز صناعة اللعب او الاحتفاظ به على دكة البدلاء نظرا لانخفاض مستوى اللاعب على الجناح أو الدائرة.



وتابع السيد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس، على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة: "محمد عبد المنعم مدافع الأهلي بدأ معي في قطاعات الناشئين بالنادي في مركز المهاجم، والمدرب ياسر رجب أعاده لمركز المدافع".



وواصل نجم الكرة المصرية السابق: "أحمد عبد القادر مستقبل الكرة المصرية للأهلي والمنتخب، وعندي تحفظ على تراجع فتوح وعبد المنعم مع الزمالك والأهلي بعد المستوى المميز لهما في بطولة الأمم الافريقية".